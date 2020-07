Lambán pide a los zaragozanos seguir las recomendaciones frente a la COVID-19 "y no habrá que tomar ninguna medida más"

ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha pedido este viernes, 17 de julio, a los zaragozanos que "confíen" en el Ejecutivo autonómico, y en las instituciones, "no den crédito a noticias falsas", sigan las recomendaciones "y no habrá que tomar ninguna medida más".

Así lo ha indicado en su cuenta de Twitter, donde se puede leer: "Pido a los zaragozanos que confíen en el @GobAragon y en las instituciones. No den crédito a noticias falsas. Sigan las recomendaciones de la Consejera #SiraRepolles, del alcalde @Jorge_Azcon y de Delegada @Pilar_Alegria, sean responsables y no habrá que tomar ninguna medida más".

De esta forma, el presidente autonómico ha rechazado las noticias falsas que afirman que se va a confinar a la ciudad de Zaragoza y se va a producir el cierre de establecimientos.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repolles, ha pedido a los ciudadanos de Zaragoza y su área de influencia, la Comarca Central, limitar la movilidad "en aras de conseguir frenar la oleada de contagios y la transmisión" del coronavirus que se está produciendo en los últimos días en la zona.

Con esta finalidad, se van a realizar refuerzos en las entradas y salidas para informar de la necesaria responsabilidad personal para realizar los movimientos imprescindibles, si bien la consejera ha remarcado varias veces que no se trata de un confinamiento y que éste no se prevé en los próximos días. "Legalmente no podemos solicitar ningún documento", sino que se trata de una "limitación voluntaria" que ha de estar regida por la "sensatez", ha afirmado Repollés.

Zaragoza y la Comarca Central, junto con los municipios de Huesca y Barbastro y las Comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo Aragón-Caspe, las tres primeras en la provincia oscense y la última en la de Zaragoza, se encuentra en una Fase 2 flexibilizada a causa del aumento de casos de la COVID-19 que han tenido lugar en los últimos días o semanas.

Esta medida afecta a unas 885.000 personas en la Comunidad autónoma, alrededor del 75 por ciento de la población. La Fase 2 flexibilizada supone que el aforo máximo permitido es del 75 por ciento en los establecimientos y locales comerciales minoristas, así como en centros y parques comerciales; en las piscinas de uso deportivo, recreativas y comunitarias; en cines, teatros, auditorios y en todo tipo de establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales.

En los locales de hostelería y restauración para consumo en el local, el aforo máximo permitido en su interior es del 50 por ciento y en las terrazas no podrá superar el 75 por ciento. En ambos casos, solo se permitirá el consumo sentado en mesa o agrupación de mesas, no admitiéndose grupos superiores a diez personas en una misma mesa o agrupación de mesas.

OCIO NOCTURNO

Aquellos establecimientos de ocio nocturno que cuenten con la actividad de cafetería y restaurante deben limitar su actividad a la apertura de terrazas e interiores, con las mismas condiciones y requisitos que los restantes establecimientos de hostelería y restauración.

Cuando exista en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, este puede ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse a su uso habitual.

En el conjunto de los centros educativos, tanto públicos, como privados, y demás actividades educativas o de formación, como autoescuelas o academias, así como en medios de transporte, en la práctica deportiva, en áreas de juego infantil y biosaludables, establecimientos y locales de juegos y apuestas se aplicarán las medidas propias de la nueva normalidad.

La orden recomienda a todos los ciudadanos que tengan residencia habitual en las unidades territoriales en Fase 2 flexibilizada que limiten su movilidad fuera de las mismas, salvo que concurran circunstancias que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.

Asimismo, se recomienda a todos los ciudadanos que no tengan residencia habitual en dichas unidades territoriales que eviten desplazamientos a las mismas, salvo que concurran las mismas circunstancias establecidas en el apartado anterior.