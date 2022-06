Lambán replica al PP que no cesará a la consejera de sanidad y les acusa de "cinismo e hipócritas"

ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha replicado al PP que no solo no va a cesar a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, sino que públicamente le ha trasladado su "absoluto apoyo" porque en circunstancias muy difíciles, en momentos muy complicados, ha desarrollado su trabajo de "forma muy satisfactoria" y ha tachado a los 'populares' de "cínicos e hipócritas", cuando se refieren a la sanidad.

"El PP --ha explicado Lambán-- debe ser más responsable y menos cínico e hipócrita, cuando habla de sanidad porque pueden tener legitimidad en muchas cosas, pero en sanidad ninguna porque mientras gobernaron recortaron el presupuesto, no pusieron un solo ladrillo en centros de salud, ni hospitales y recortaron en personal".

Frente a esta forma de actuar, ha dicho que el PSOE ha hecho lo "contrario" y ha tenido que enfrentarse a una situación "durísima" de pandemia que ha causado un "destrozo importante en el sistema".

Además de atender a los coletazos de la pandemia, hay que hacer frente a la recuperación del sistema sanitario en aspectos como las listas de espera, que han aumentado por la COVID-19, ha precisado.

Según Lambán, el Gobierno de Aragón tiene que hacer un "esfuerzo sobrehumano" en recuperar la sanidad en los términos de antes de la COVID-19. Ha comentado que se está haciendo "bien", las listas de espera se reducen de "forma muy satisfactoria", se implementa un plan de mejora para el funcionamiento de la atención primaria y se acaba de presentar un Plan de Salud Mental, además de que se están construyendo centros de salud y dos hospitales en Teruel, ha enumerado.

PRESUPUESTO

Para hacer frente a todo esto, se han presupuestado más de 2.300 millones de euros en Sanidad a pesar de que la pandemia remite, "pero Aragón tiene la cifra más alta de la historia".

Ha reconocido que uno de los problemas es la falta de profesionales para cubrir la asistencia en los centros de salud, que es común en toda España y frente la decisión de la Comunidad de Madrid que lo resuelve "poniendo carteles diciendo que no hay médicos y que los usuarios tienen un manual de instrucciones para saber a qué atenerse, nosotros nos hacemos cargo del problema y buscamos soluciones".

Lambán ha incidido en cuestionar la legitimidad del PP en sanidad al argumentar que el último año del gobierno del PP los efectivos sanitarios se redujeron en 405 personas y, desde entonces, han aumentado en 5.500 personas. Desde enero de 2021 a enero de 2022 los efectivos en sanidad ha aumentado en más del 12 por ciento cuando la media española es del 2,6 por ciento, ha enfatizado.

Tras estos datos, ha abundado en que el PP, en el aspecto de la sanidad, es "cínico y no tiene legitimidad" porque "se cargaron la sanidad pública en Aragón". "Me parece antiético porque no tienen en cuenta lo que ha pasado con la pandemia y en lugar de apoyar a que cuanto antes se recupere la normalidad hacen, de forma poco ejemplar, una oposición para aprovechar las circunstancias que nos preocupan para erosionar al Gobierno, pero la opinión pública aragonesa los conoce a la perfección y sabe lo que se puede esperar de ellos en sanidad y servicios públicos".

DEFLACIÓN

Sobre la petición del PP de deflectar impuestos para reducir la elevada inflación, Lambán ha contestado que ese partido siempre pide bajar impuestos, ya sea cuando hay crecimiento o cuando hay guerra en Ucrania. "Es un partido tan carente de programa, tan poco imaginativo y tan obediente a intereses concretos que solo se le ocurre bajar impuestos, pero no dice como financiar los servicios públicos en los que ocasiona un buen destrozo cuando gobierna", ha esgrimido.