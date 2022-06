El PP exige a Lambán "más rigor y humildad a la hora de hablar de sanidad"

ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha reclamado al presidente autonómico, el socialista Javier Lambán, "más rigor y humildad a la hora de hablar de sanidad y de la gestión del anterior gobierno".

Se ha pronunciado así después de que Lambán haya dicho al PP que no solo no va a cesar a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, sino que públicamente le ha trasladado su "absoluto apoyo" porque en circunstancias muy difíciles, en momentos muy complicados, ha desarrollado su trabajo de "forma muy satisfactoria" y ha tachado a los 'populares' de "cínicos e hipócritas", cuando se refieren a la sanidad porque mientras gobernaron "recortaron el presupuesto, no pusieron un solo ladrillo en centros de salud, ni hospitales y recortaron en personal".

Mar Vaquero ha recordado a Lambán que, en 2015, el Ejecutivo de la 'popular' Luisa Fernanda Rudi "era el quinto de España que mas invertía por habitante en sanidad", cuando ahora esta comunidad autónoma "ocupa el puesto undécimo".

"Entonces, la sanidad aragonesa era la segunda mejor valorada de España y ahora es la quinta y, respecto a ladrillos, fue el gobierno de Rudi quien puso en marcha, entre otras infraestructuras y servicios, el centro de salud de La Almozara y el centro de especialidades Inocencio Jiménez", ha glosado la portavoz del PP.

Además, Vaquero ha opinado que Lambán ha de "derrochar cinismo e hipocresía para sacar pecho con su gestión sanitaria, cuando ha conseguido lo nunca visto: que Aragón sea a la vez la peor comunidad en las listas de espera quirúrgica y de acceso a especialistas, por no hablar del escándalo de tener que soportar esperas de hasta dos semanas para tener cita presencial en atención primaria".

Para la representante del PP, "Lambán, negándose a cesar a Repollés, asume como propio el fracaso estrepitoso de la gestión sanitaria; la pandemia ha castigado a todas las comunidades, pero Aragón es la que ha salido peor parada por culpa de una gestión nefasta y él es el máximo responsable".