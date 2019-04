Levy niega que el trasvase del Ebro esté en el programa del PP y pide consenso para un nuevo Plan Hidrológico Nacional

Publicado 09/04/2019 13:50:44 CET

ZARAGOZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha negado este martes que el trasvase del Ebro figure en el programa electoral del PP, si bien ha reclamado consenso para poder elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, Levy ha señalado que "está tan claro" que no se incluye el trasvase del Ebro entre las propuestas del PP que se puede consultar en su programa electoral.

"El tema del agua, más allá de la infraestructura y la naturaleza, es un tema sentimental especialmente para la Comunidad de Aragón y, por lo tanto, nada puede hacerse sin consenso", sin tener en cuenta a todas las partes, por lo que ha rechazado las "batallas partidistas", para insistir en la necesidad de que "todos estemos de acuerdo en la utilización de esos recursos". "Quiero dejarlo claro: en el tema del agua consenso es lo único que va a priorizar el Partido Popular", ha dicho tajante.

En este mismo sentido, ha manifestado que en el programa electoral del PP "lo que van a encontrar referente a este tema del agua es la búsqueda de los consensos, que el agua llegue efectivamente a todos, su aprovechamiento, la sostenibilidad de nuestros recursos, pero no va a plantearse nada que no sea estar en una mesa en la que todas las partes lleguen a un acuerdo y lleven a cabo consensos, porque eso asegura la tranquilidad de todos los aragoneses".

Para Levy, todas las partes implicadas deben llegar a un pacto, a un acuerdo sobre "cómo se va a hacer esa utilización de nuestros recursos hídricos" y ha criticado que el PSOE, tanto en las Comunidades autónomas donde gobierna como en el Ejecutivo central, "ha tenido voluntad de que esto sea un enfrentamiento y de que las partes no se pongan de acuerdo".

Ha insistido en que el PP desea "sentar en la mesa todas las partes, las Comunidades autónomas, las comunidades de regantes, para asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos", con "consensos y no partidismos, porque eso es lo que nos pide el sentido común y ahí es donde vamos a estar". Al elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional "lo que no se puede hacer es desesperar a la hora de encontrar consensos y trabajar por hacerlo es lo que vamos a hacer".

EMBALSES

Por su parte, el candidato al Congreso por la provincia de Zaragoza, Eloy Suárez, ha coincidido en indicar que el PP lleva tiempo intentando alcanzar un nuevo Plan Hidrológico Nacional para renovar el actual documento.

Ha asegurado que el PSOE propone "renunciar a la utilidad de los embalses y abandonar la política hidráulica de almacenamiento de agua", algo "realmente grave". "Trataremos de reconducir la situación y de llegar a un punto de equilibrio en donde, evidentemente, el agua sea un recurso que se pueda utilizar", hablando también de desalación "pero en sus justos términos, no dilapidando recursos como se ha hecho hasta ahora".

Suárez ha defendido la utilidad de los embalses, especialmente en periodos "graves" de sequía y ha reconocido que los grandes pantanos pueden tener afecciones en algunos municipios, "pero para eso están las compensaciones económicas".

Además, ha observado que con el embalse de Yesa se bajó la cota de 521 a 510 para salvar Sigüés "y al final Biscarrués no se hace por salvar el núcleo que afectaba a cuatro personas. El PP ha sido bastante sensible con esa política de no desplazar a la gente del territorio, pero me preocupa mucho esa posición del PSOE en la que dice que la política de embalses ya no existe", ha concluido Suárez.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, y el candidato al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, han realizado este martes un recorrido 'puerta a puerta' por el centro de la capital aragonesa, acompañados por el candidato a la Alcaldía, Jorge Azcón, y el presidente provincial del partido, Javier Campoy, entre otros.