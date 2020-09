Los Locales de ocio nocturno convertidos en cafetería no podrán emitir música a más de 75 decibelios

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el decreto que ratifica que los locales de ocio nocturno que se han cerrado se puedan habilitar y reconvertir como bares o cafeterías para evitar la destrucción de empleo, pero no podrán emitir música a un volumen superior a los 75 decibelios y presentar un certificado técnico.

Se pueden acoger los locales de ocio nocturno con la licencia "en vigor y no para los que no estén operando", ha precisado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha estimado que podría ser unos 20 establecimientos.

En rueda de prensa ha explicado que es una medida "excepcional" y se agilizarán los trámites mediante una declaración responsable en la que se comprometen a adecuar la anterior actividad a bar o cafetería.

No obstante, se les aplicará la excepción de que frente al horario de las 6.00 a las 1.00 horas de las cafeterías y bares, quienes se acojan, de conformidad con el sector, tendrán el horario limitado de apertura a las 8.00 horas para "no convertir el negocio en un after".

El hecho de incumplir las condiciones supondrá la apertura de un expediente disciplinario y decaerá la autorización que se solicita, ha advertido.

El decreto se ha publicado este viernes y también entrará en vigor este mismo día. El establecimiento que quiera abrir lo podrá hacer y la declaración responsable de limitación acústica podrá entregarse más adelante y mientras tanto deberá abrir el local sin poner música.

Respecto al aforo, mientras se presta la actividad de bar o cafetería, en las zonas de público de pie será de una persona por metro cuadrado y en las zonas de público sentado de 1,5 personas por metro cuadrado. Y a esto se le aplicará la reducción y restricciones oportunas establecidas por la normativa sanitaria motivada por la COVID-19, en este momento del 75 por ciento de la capacidad.