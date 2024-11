Malikian crea la música de la cabalgata de Reyes zaragozana en una Navidad con un corredor de luz hasta el Parque Grande

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La música del violinista libanés de origen armenio Ara Malikian amenizará la cabalgata de Reyes con una composición creada especialmente para este momento de la Navidad de Zaragoza que, además de la plaza del Pilar, suma otro eje desde el Puente de Piedra hasta el Parque Grande José Antonio Labordeta a través de un corredor de luz.

La iluminación será el hilo conductor de Zaragoza Ilusiona, el nombre que engloba a los más de 600 actos que ofrecerá el Ayuntamiento de Zaragoza y que llegarán a todos los distritos para que todos los ciudadanos se sientan involucrados en esta celebración y sea motivo de captación de turistas que también fomente las ventas en el comercio y los establecimientos de hostelería para que tenga un retorno económico a la ciudad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el violinista Ara Malikian; y la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, han presentado Zaragoza Ilusiona en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza en un acto teatralizado por actores y que ha contado con la presencia de dos unicornios gigantes.

En su intervención, la alcaldesa ha agradecido a Ara Malikian que haya querido hacer la banda sonora de la cabalgata de Reyes, que será un momento "muy especial.

"SORPRENDER"

"Va a sorprender porque está basada en la tradición cultural y en los tres elementos que portan los Reyes Magos para llevar como presente a Jesús: oro, incienso y mira. La cabalgata, con una "banda musical de lujo creada por Ara Malikian", tendrá más de 230 participantes en un espectáculo que "reformula con rigor artístico e histórico la llegada de los Reyes Magos para que no se pierda el valor cultural de las tradiciones"

Chueca ha avanzado que la cabalgata se inspira en obras como el "Auto de los Tres Reyes Magos" del siglo XII y la "Leyenda los Tres Reyes Magos" de Mikel Tournier, que seguro "harán las delicias de los más pequeños además de que pondrá el broche de oro a unas Navidades mágicas llenas de ilusión".

Precisamente, la ilusión ha motivado el trabajo de todo el equipo de gobierno, desde todas las áreas, para sorprender a los ciudadanos y que la Navidad "sea más especial que nunca" y para ello tenía que tener el arte con el violín de Ara Malikian.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha elogiado el arte de Ara Malikian, un músico internacional reconocido que tiene un plus especial porque es "armaño" --armenio y maño-- y es Hijo Adoptivo de Zaragoza y en "su generosidad se siente uno más y tiene mucho cariño a la ciudad y la ciudad a él".

Para la música de la cabalgata pensaron en este violinista asentado en Zaragoza porque "ha sabido captar la mezcla de lugares mágicos que implican a los Reyes Mayos": Asia, África y Europa.

Por su parte, el compositor ha manifestado que ha sido un "honor" crear esta música para un evento tan especial como la cabalgata de Reyes de la que ha reconocido "estar enamorado" porque la descubrió en Zaragoza hace 10 años con su hijo. "Yo no lo conocía, en mi país no existe y es algo nuevo, ilusionante y muy emocionante. La hago con mucho cariño y me he dejado inspirar por las costumbres, Zaragoza y la Navidad".

SORPRENDER

A la música de Malikian, se añaden otras novedades que se darán a conocer más adelante, pero "hay un gran trabajo creativo de compañías de danza y teatro y nuevas carrozas".

Todos los elementos e iluminación del año pasado se mantienen y "crece y casi se multiplica" y por la buena respuesta de los ciudadanos. Ha recordado que "hace unos años ya se hizo un esfuerzo y ahora se ha dotado de más presupuesto y se trabaja, desde hace un año, con más información" para aventurar que el proyecto de iluminación "sorprenderá"

"Queremos que la Navidad refleje la ilusión que la ciudad y todos los ciudadanos se ilusionen y consigamos ilusionar a todos los que nos visitan y vengan turistas de propio para disfrutar de la ciudad en Navidad". Chueca también ha trasladado la intención de que el "comercio reviva y la ciudad se llenen de luz, alegría y música para que el espíritu de la Navidad se impregne en toda la ciudad, en todos los distritos".

La Navidad es tiempo de vivir, sentir y compartir", ha descrito la alcaldesa, para avanzar que se han programado más de 600 actos de ocio, cultura y música para que la ciudad se ilusione "como nunca antes".

CORREDOR DE LUZ

Al epicentro de la plaza del Pilar, se añade un eje transversal acompañado de iluminación, que se encenderá el viernes 29 de noviembre. Se adelanta una semana para generar un gran corredor de luz de 3,5 kilómetros desde el Puente de Piedra para pasar por las avenidas más importantes hasta el Parque Grande.

En el Puente de Piedra, habrá 10 estrellas de 6 metros de altura y 36 columnas de luz, que llevará a los ciudadanos a la Lonja con árboles iluminados y plaza del Pilar que se va a convertir en una gran caja de regalos con un lazo gigante luminoso rodeando el Ayuntamiento, que será un "regalo gigante" con 8.750 leds en su fachada.

Las calles Alfonso I y Don Jaime I estarán cubiertas por un manto de luz y en la primera se instalarán como 2 árboles luminosos de más de 6 metros, un arco luminoso en la plaza mientras que en Gan Vía y paseo Fernando el Católico brillarán con 350.000 leds y puntos donde hacer 'selfies' para disfrutar de la navidad por todos los rincones.

Como los comercios piden "alegría e ilusión" y que las luces "lleguen cerca de sus establecimientos", también habrá instalaciones luminosas en las calles Delicias, Bretón, León XIII, Compromiso de Caspe, avenida América y Sobrarbe, que se suman al paseo Independencia y plaza Aragón con la iluminación tradicional de otros años.

La alcaldesa ha asegurado que el diseño de iluminación "transformará la ciudad y está inmersa en la Navidad" con el epicentro de la plaza del Pilar y su mercadillo tradicional ya preparado, el belén monumental que este año incorpora un juego interactivo de pistas, el zaguán del Ayuntamiento con el buzón gigante y la muestra navideña con más de 70 actividades.

El público infantil podrá disfrutar de la Casa de Papá Noel, la pista de hielo, el carrusel veneciano, el tren de la Navidad y actuaciones musicales con títeres y villancicos.

PARQUE GRANDE

Otro epicentro será el Parque Grande con dos grandes ángeles de 10 metros y 30.000 leds que dan bienvenida al visitante que encontrará un nuevo mercadillo gastronómico con oferta gourmet artesanal de Aragón junto con la decoración que son elementos "muy demandados en estas fechas".

Para las mascotas hay una iniciativa muy sorprendente que será en el Auditorio el 28 de diciembre cuando se celebre el "Fashion Pet Christmas" para vestir de forma original los animales de compañía y se entregarán premios.

La alcaldesa ha comentado que presupuesto está desagregado porque atañe a varias áreas municipales, pero solo en iluminación se destina 1 millón de euros. "Es muy razonable para el conjunto del presupuesto y por debajo del que dedican otras ciudades", ha preciado.

"Lo importante es cuánto se invierte para que la Navidad sea más atractiva y valorarlo con el impacto económico que recibe la ciudad y que se genera en turismo y la satisfacción de los visitantes" .

MOMENTO ESPECIAL

Sara Fernández ha dicho que la Navidad es un momento especial para la ciudad y "familiar y socialmente es un momento de compartir experiencias con los seres más queridos".

Además, es una época del año "importante" para el sector cultural, comercial y turístico que se quiere potenciar y todo el Ayuntamiento trabaja "a los mandos de la alcaldesa" para poner en marcha la programación.