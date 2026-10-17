Mapfre fortalece su presencia en Aragón: "Apostamos por abrir oficinas para estar cerca de la gente"

El director de Mapfre en Aragón, Luis Carlos Tortajada. - MAPFRE

La compañía destaca el momento "interesante e ilusionante" que vive la comunidad autónoma: "Estamos acompañando los nuevos proyectos"

La consolidación de una red física en la región se complementa con el fortalecimiento de la digitalización, la tecnología y la IA

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mapfre apuesta por fortalecer su estructura comercial y de soporte territorial en Aragón con nuevas oficinas "para estar cerca de la gente" en una comunidad autónoma "estratégica" que atraviesa "un momento dulce" impulsado por los anuncios de proyectos inversores empresariales y tecnológicos, que están llegando al territorio en próximos años y que desde la compañía "afianzamos y ayudamos a que se desarrollen".

Así lo ha expresado el director de Mapfre en Aragón, Luis Carlos Tortajada en una entrevista a Europa Press, en la que ha subrayado que la comunidad autónoma "se encuentra en un momento interesante e ilusionante, hay muy buena actividad económica, proyectos que si se consiguen desarrollar serán muy potentes, y si somos capaces de llevarlos a cabo entre todos, van a generar bastante riqueza" en el territorio.

En este contexto de "dinamismo y crecimiento" en diversos sectores empresariales en Aragón, desde Mapfre "estamos acompañando todos esos proyectos, dando capacidad para que puedan construir y se puedan desarrollar todos esos negocios", ha asegurado Tortajada.

A su juicio, la nueva estructura territorial, con 19 direcciones regionales "nos permite focalizarnos de una forma más próxima a las necesidades que tiene el territorio". En la comunidad autónoma, Mapfre cuenta con más de 207 empleados y una red de más de 1.170 proveedores locales; 101 oficinas y más de 250 mediadores; además de que supera los 212.873 clientes y las 17.157 empresas aseguradas.

El director de Mapfre en Aragón se ha congratulado del liderazgo de la compañía en el ramo de Autos, con un 22,99% de cuota de mercado, un dato similar al de Empresas, con un 22,68%, seguido de Comercios, con un 15,91%. No obstante, "somos los que más cuota de mercado tenemos en Comunidades", con un 25,99%.

Ha añadido que, "prácticamente, en todas las líneas de negocio estamos entre las tres primeras" compañías, según datos de 2025. En concreto, Mapfre es la líder en No Vida, con un 15,05% de cuota de mercado; la tercera en Vida, con un 8,85% de cuota; y en total, la segunda, acumulando un 12,28 de cuota de mercado.

Esta buena marcha de Mapfre en Aragón se evidencia, asimismo, en el crecimiento "sólido" que ha anotado en 2025, con 265,7 millones de euros en primas, lo que se traduce en un 14,2%. De acuerdo a estos datos, el negocio en Aragón representa el 2,8% del negocio total de Mapfre en España.

Otros datos relevantes de la compañía en la comunidad autónoma en 2025 son los siniestros --de todos los ramos-- gestionados, un total de 182.982, de los cuales 68.000 corresponden a autos y cerca de 38.000 asistencias de grúas.

NUEVAS OFICINAS

"Estamos creciendo de una forma bastante rotunda y significativa" en Aragón, ha recalcado el director regional de Mapfre, quien ha incidido en la apertura de nuevas oficinas y el aumento de personal "para llegar a más sitios", un propósito que refuerza su reto de ganar capilaridad.

De acuerdo a la previsión de crecimiento de Mapfre en Aragón, Luis Carlos Tortajada ha detallado que el plan pasa por la apertura de ocho nuevas oficinas en los próximos años, que se sumarán a las tres que han inaugurado en 2025.

En concreto, este año 2026 ya se han incorporado dos nuevas a la red de oficinas en Aragón, ambas en Zaragoza, aunque "vamos a intentar abrir una tercera en Monzón", ha precisado. En este punto, ha explicado que la capital aragonesa es donde más nuevas aperturas habrá, puesto que "queremos dar servicio a los barrios de nuevo desarrollo".

También "estamos viendo localidades más pequeñas donde podemos necesitar aperturas", ha avanzado el director regional de Mapfre en Aragón, como es el caso de Mequinenza, Aínsa o Benasque. En definitiva, son zonas con "población suficiente para dar servicio y en las que todavía no tenemos oficina", además de que son entornos rurales en los que "quizá hay personas de edad más avanzada y hay que cubrir todo tipo de necesidades".

El reto que asume Mapfre de incrementar la implantación local y consolidación de una red física en Aragón se complementa con el fortalecimiento de la digitalización, la tecnología y la inteligencia artificial para "dar servicio a todo el mundo y no dejar a nadie atrás", ha aclarado Tortajada.

En esta línea, ha expuesto: "Nuestro objetivo es estar cerca de los clientes. Pensamos que la atención debe ser omnicanal. Puede ser que el cliente decida tener una atención presencial, por teléfono, digital o que alterne entre varias de ellas", ha comentado Tortajada, para remarcar que la filosofía de Mapfre es "estar cerca del cliente".

"Tenemos que dar la posibilidad --al cliente-- de que elija entre todas las posibilidades y use la de mayor comodidad en cada momento", ha defendido. En este escenario, desde Mapfre se combina tecnología y cercanía para que la experiencia sea más ágil y personalizada, conscientes de que los nuevos hábitos de consumo y el uso creciente de canales digitales están impulsando cambios profundos en el sector.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SALUD

Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida y lo que conlleva requiere, según el director regional de Mapfre en Aragón, "una planificación financiera cada vez mayor" y en este segmento "queremos convertirnos en un referente" para ofrecer soluciones a largo plazo que permitan a los clientes de la compañía afrontar los retos que tienen en el futuro "con tranquilidad".

"La educación financiera en España es inferior a la media de otros países y todos tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para que ese conocimiento llegue a todas las personas y puedan planificarse adecuadamente", ha señalado Luis Carlos Tortajada, al tiempo que ha estimado que cada vez son más los ciudadanos que demandan asesoramiento especializado para preparar su jubilación y gestionar su patrimonio.

En el ámbito de la salud y el bienestar, una de las principales preocupaciones de las familias españolas, Luis Carlos Tortajada ha admitido una creciente "necesidad y demanda" de servicios, enfocados, sobre todo, hacia la prevención y el acompañamiento, no necesariamente lo relacionado de forma directa con la intervención quirúrgica. La atención se realiza en el Centro Médico Mapfre Salud, ubicado en Camino de las Torres, en la capital aragonesa.

"Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tener esas necesidades cubiertas e incluyendo esas coberturas en muchos productos para intentar que nuestros clientes tengan acceso a esa medicina preventiva, diagnóstica y, en definitiva, a hábitos que mejoren su vida a corto y medio plazo", ha sintetizado.

Por último, el director regional de Mapfre Aragón se ha comprometido con los más de 200.000 clientes de la compañía en la comunidad autónoma a "darles el mejor servicio posible, estar cerca de ellos", pero también a apoyar los proyectos del territorio "que beneficien a nuestros conciudadanos".