Maroto (PP) pregunta a Sánchez si va a "abrir" la puerta de la cárcel donde están los políticos soberanistas

Publicado 23/09/2018 15:14:11 CET

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha preguntado este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez si "va a ir mañana a la puerta de la cárcel" donde están los políticos independentistas catalanes presos "para abrirla". Ha intervenido en el Día del Afiliado del PP Aragón, en Zaragoza.

Asimismo, ha criticado a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, por pedir este sábado el indulto para los políticos independentistas catalanes presos, y también a la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo por decir que llevan demasiado tiempo en la cárcel.

Maroto ha pedido este domingo a Sánchez que "inicie de nuevo" el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y hacerlo "sin complejos". Ha dicho que "si alguien entiende que no hay que intervenir TV3 que salgan y lo digan", recalcando que "hay que explicarse bien porque uno no es claro si no se explica". Ha añadido que "el PP quiere que esta hartura termine de una vez y esta vez ponemos encima de la mesa nuestra propuesta para que se entienda y se escuche".

El PP defiende la unidad de España, una España "diferente pero unida", ha dicho Maroto, quien ha subrayado que "lo que está pasando en Cataluña clama al cielo". Ha recordado que fue el presidente Mariano Rajoy quien aprobó un 155 "blandito, dicen algunos, porque no duró nada", recordando que Cs pidió que se aplicase solo para convocar elecciones.

En aquel caso se acordó no intervenir la TV3 "de la vergüenza y el adoctrinamiento" y tampoco la Educación ni los Mossos, pero si este asunto se vuelve a plantear, el PP defenderá "un 155 con la duración que tiene que tener y aplicarlo sin complejos para hacer lo que hace falta".

Asimismo, ha planteado que "si las competencias de Educación se ejercen de forma desleal, esa competencia debe revertir al Estado" en la comunidad autónoma donde así ocurra, puntualizando que esta medida solo se aplicaría en las comunidades donde así ocurriera, en ningún caso de forma general, y ha llamado la atención sobre la situación de la Educación en País Vasco, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

Ha mencionado a "esa España donde existen aulas donde se adoctrina", donde hay profesores que "se rigen con criterios distintos" en función de dónde están, señalando que está "harto" y que "llega el momento de tomar posición".

Maroto ha reiterado su defensa de la libertad de elección de los padres, de la educación pública y concertada, del MIR educativo, indicando que "ese es el PP en materia educativa" y que "si decimos esto y lo hacemos de forma clara, no habrá tentaciones de volver a no sé dónde".