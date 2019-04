Más de 40.000 aragoneses piden el voto por correo, el segundo mejor dato registrado en esta comunidad tras el 26J

Publicado 28/04/2019 12:04:23 CET

ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 41.000 aragoneses ha solicitado el voto por correo para las elecciones generales de este domingo. Se trata del segundo mejor dato de voto por correo registrado en Aragón, después de los comicios generales del 26 de junio de 2016.

Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, en una rueda de prensa para analizar la apertura de los colegios electorales en la región. Ha asegurado que la jornada está transcurriendo con absoluta normalidad en la Comunidad y que los datos de participación se empezarán a conocer a partir de las 14.00 y las 18.00 horas.

"La solicitud de voto por correo ha sido el segundo mejor dato en todos los tiempos de todas las elecciones que ha habido. El mejor dato fue en 2016, cuando las elecciones coincidieron con que era verano y mucha gente se marchaba de vacaciones", ha detallado.

El hecho de que se haya solicitado el voto por correo no quiere decir que todos los solicitantes hayan votado. Aunque no hay datos de la Comunidad aragonesa, en España un 10 por ciento de los solicitantes no han depositado su voto, por lo que se espera que el porcentaje sea similar en la región.

Al cierre de las urnas a las 20.00 horas, se introduce el voto por correo, que ha llegado a lo largo de esta mañana a los colegios electorales. Después, votan los interventores, seguidos de los miembros de mesas y, por último, los presidentes.

SE PRESENTA CON SU HIJO DE DOS AÑOS

La delegada del Gobierno en Aragón ha subrayado que no ha habido ninguna incidencia, pero sí que se han producido algunas anécdotas. "Un miembro de mesa se ha presentado con su hijo de dos años, no tenía a nadie con quien dejarlo, y le ha sustituido la persona que estaba como suplente".

Además, ha habido otra persona que se encontraba mal de salud y se ha marchado a urgencias, por lo que también ha tenido que ser sustituida por el suplente. Otro representante de mesa ha llegado al colegio electoral y ha visto que estaba cerrado, ha llamado para denunciarlo, y es que no se ha dado cuenta de que, tal y como se le había comunicado en la tarjeta censal, esa mesa ya no funcionaba como tal.

Hay 3.000 agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad --Guardia Civil y Policía Nacional y Local-- para garantizar la seguridad de los ciudadanos a la hora de acercarse a sus mesas electorales. Además, hay trabajando unidades de vigilancia de delitos informáticos.

"El CNI --Centro Nacional de Inteligencia-- está trabajando a pleno rendimiento para garantizar la seguridad en la trasmisión de datos", ha explicado Carmen Sánchez. En Aragón hay 588 personas que tiene una tablet en los colegios electorales para ir volcando los datos.

El objetivo de las tablets es facilitar la transmisión de datos en la constitución de las mesas y agilizar el proceso de escrutinio al final de la jornada. Asimismo, 1.861 representantes de la Administración están distribuidos en los diversos locales electorales.

LAS MESAS MÁS RÁPIDAS

Los 1.151 locales electorales que hay en Aragón ha abierto sus puertas esta mañana. La mesa de la localidad turolense de San Blas ha sido la más rápida en constituirse, a las 8.01 horas, seguida, en la provincia de Zaragoza, por la de Boquiñeni, la de Ejea de los Caballeros y Fuendejalón. Binéfar ha sido la primera en Huesca.

Por otra parte, la última mesa en constituirse ha sido en Letux (Zaragoza) a las 9.56 horas. No obstante, los electores han podido votar con normalidad, ya que esta tardanza se ha debido a un retraso en la comunicación de la apertura de la mesa.

MÁS DE UN MILLÓN DE ARAGONESES LLAMADOS A VOTAR

En total, 1.018.589 ciudadanos en Aragón están llamados a las urnas en estas Elecciones Generales. En Zaragoza, la cifra alcanza las 738.222 personas. En la provincia oscense están llamados a votar 172.633 ciudadanos, mientras que en la provincia de Teruel podrán ejercer su derecho 107.734 electores.

Cruz Roja y Protección Civil ponen en marcha, de nuevo en estos comicios, el plan destinado al traslado a su respectivo local electoral de aquellas personas físicamente impedidas que deseen ejercer su derecho al voto en la jornada electoral. Para ello, la institución humanitaria pone a disposición de los interesados el teléfono 976 224 880 en la provincia de Zaragoza. En el caso de Huesca el número de teléfono es el 974 222 222 y en la provincia de Teruel el 978 602 609.