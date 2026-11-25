La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, sobre el dispositivo para el 29N. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.041.573 aragoneses --760.130 en la provincia de Zaragoza, 175.501 en Huesca y 105.942 en Teruel-- están llamados a votar en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, y para que la jornada se desarrolle sin incidientes se ha organizado un dispositivo electoral y de seguridad integrado por 27.500 personas de diferentes ámbitos que trabajarán y colaborarán, entre ellos, más de 4.000 efectivos policiales.

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha garantizado este miércoles, en rueda de prensa, que el dispositivo ya está preparado para que la jornada electoral transcurra con normalidad y que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con total seguridad.

En estas elecciones generales, los aragoneses eligen a 13 diputados al Congreso, siete de ellos por Zaragoza, tres por Huesca y otros tres por Teruel; además de 12 senadores, cuatro por cada provincia. Para estas elecciones, se ha presupuestado un gasto aproximado de 1,7 millones de euros en Aragón.

Del total de aragoneses con derecho a voto, 45.001 residen en el extranjero y 41.887 son nuevos votantes respecto a las elecciones generales de 2023. Con respecto al voto por correo, asciende a las 31.107 solicitudes en la Comunidad Autónoma de Aragón y, en este sentido, la delegada del Gobierno ha indicado: "La seguridad está garantizada para ejercer el voto con libertad y seguridad".

Herrero ha agradecido "el trabajo de cada una de las personas que hacen posible esta cita con las urnas, desde el personal de Correos hasta quienes velan por nosotros, los integrantes de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin olvidar a todos los representantes de la Administración repartidos por el territorio y todos los ciudadanos y ciudadanas que van a estar el domingo en una mesa electoral".

"El Estado en su conjunto, también todo lo que depende de esta Delegación, ha activado todos los medios materiales y humanos para garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía", ha subrayado Herrero.

Una de las novedades de estos comicios está en la posibilidad de votar con DNI electrónico, después de que el Tribunal Supremo lo haya avalado como medio de identificación. A este respecto, la delegada del Gobierno en Aragón ha confirmado que "se va a dotar a todos los colegios electorales con los dispositivos adecuados para leer el código QR del DNI electrónico".

También se ha formado a los presidentes de mesa electoral que dispondrán de este dispositivo "para que todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto con el DNI electrónico", ha asegurado Noelia Herrero.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Para garantizar un domingo sin incidentes y un recuento ágil, durante todo el día trabajarán y colaborarán más de 27.500 personas de diferentes ámbitos.

Según han detallado desde el Ministerio del Interior, más de 3.600 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán activos durante la jornada, además de las policías locales de cada municipio, lo que hará un total de más de 4.000 efectivos policiales para garantizar el normal desarrollo de las elecciones en Aragón, cien más que en las anteriores elecciones generales de 2023.

Por otro lado, Herrero se ha referido a la Instrucción 11/2026 firmada por la Secretaría de Estado de Seguridad para establecer un conjunto de medidas de seguridad y protección específicas para garantizar que el derecho fundamental a la participación política se pueda ejercer este 29 de noviembre "con total libertad y seguridad".

Asimismo, esta Instrucción 11/22026 recoge "las directrices para una coordinación y actuación operativa de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, medidas preventivas y reactivas ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad. Todas las infraestructuras relacionadas con el proceso serán consideradas críticas y disponen ya del despliegue de seguridad necesario. Por tanto, habrá un dispositivo extraordinario en ciberseguridad", ha precisado Herrero.

Ha informado de que el programa de seguridad para este 29 de noviembre se encuentra en fase de alerta y se prolongará hasta el próximo 27 de noviembre. "A las 20.00 horas de esa tarde comenzará la fase crítica diseñada para dar protección a los actos del final de campaña, a la jornada de reflexión y a la jornada de votación del domingo 29, hasta el cierre de los colegios electorales, el traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral".

Están convocados 19.944 miembros de mesa, de los que estarán al frente de las mismas el domingo 6.648 personas --un presidente y dos vocales--. Habrá un total de 1.455 representantes de la Administración, todos ellos a pie de urna resolviendo cualquier incidente y transfiriendo los datos.

En los 731 municipios aragoneses se han acondicionado 1.012 locales electorales --480 en la provincia de Zaragoza, 257 en Huesca y 275 en Teruel-- y se han dispuesto 2.216 mesas de votación.

APOYO

El Plan de Protección Civil y Cruz Roja para garantizar que todas las personas pueden ejercer su derecho al voto repetirá la dinámica de las convocatorias electorales anteriores.

En la provincia de Zaragoza intervendrán 77 voluntarios y 16 vehículos; en la de Huesca se movilizarán 40 voluntarios y 10 vehículos, mientras que en la de Teruel habrá 25 voluntarios y cuatro vehículos para atender los traslados a los respectivos locales electorales en el caso de personas con movilidad reducida.

Este servicio a través de Cruz Roja estará operativo durante toda la jornada electoral. Las personas que requieran del mismo pueden solicitarlo con antelación o el mismo día a través de los siguientes teléfonos: '976 224 880' en Zaragoza; '974 222 222' en Huesca; y '648 699 559' en Teruel.

Para posibilitar los desplazamientos entre núcleos por la ausencia de mesas electorales se han habilitado buses o taxis para dar servicio a cinco localidades de la provincia de Zaragoza, 35 de la provincia de Huesca y 34 de Teruel.