Más de 50 colectivos y 28 peñas reclamarán esta Cincomarzada unos barrios "igualitarios" y "sostenibles"

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Tío Jorge acogerá, este 5 de marzo, la fiesta reivindicativa de la Cincomarzada, en la que participarán 55 colectivos y 28 peñas bajo el lema 'Por unos barrios igualitarios, sostenibles, solidarios y participativos'.

La fiesta de la Cincomarzada conmemora la victoria de los zaragozanos frente a las tropas carlistas que asediaban la ciudad, acaecida el 5 de marzo de 1838. Se recupera con la restauración de la democracia y en la actualidad está protagonizada por las asociaciones vecinales, que aprovechan el día para trasladar sus reivindicaciones al Ayuntamiento de Zaragoza.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), Manuel Arnal, ha agradecido la colaboración del Consistorio y ha destacado que la Cincomarzada es el evento "más multitudinario" de la ciudad después del Pilar.

Así, más de 50.000 zaragozanos se reúnen en el Parque Tío Jorge "en paz y armonía", después de que hace años no se haya producido ningún incidente "reseñable", lo que demuestra que se pueden celebrar actos colectivos "contando con el sentido común de los vecinos".

ACTOS PRINCIPALES

Los actos comenzarán a las 11.00 horas en la plaza del Pilar, de donde saldrá la tradicional 'Marcha de los barrios', acompañada de más de 40 cabezudos y de dos grupos de gaiteros.

En torno al mediodía, está previsto que la comitiva llegue al Parque Tío Jorge, donde se leerá el manifiesto de esta edición y se entregarán las reivindicaciones al equipo de gobierno. El consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha dado por hecho que él acudirá al acto y ha dejado abierta la posibilidad de que le acompañen la alcaldesa, Natalia Chueca, o cualquier otro miembro del Gobierno de la ciudad.

Entre las reclamaciones, unos servicios públicos de calidad, la habilitación de refugios climáticos, la renovación de las aceras, la limpieza, más equipamientos deportivos, mejorar el transporte público o instalar nuevos semáforos.

A continuación, entre las 12.30 y las 12.45 horas, la Comisión de Mujeres de la FABZ trasladará al parque la concentración que lleva a cabo todos los primeros martes de cada mes contra las violencias machistas.

Los actos festivos se retomarán justo después con el concierto del grupo zaragozano Noche de Birras, que hace un tributo a la banda Más Birras, mientras en la zona infantil habrá juegos tradicionales aragoneses.

Por la tarde, las actuaciones se retomarán a las 16.00 horas con Dubadú Big Band, a los que seguirán Los Mirindas, que harán versiones de canciones del pop español de los 70 y los 80.

Por último, un poco antes de las 19.00 horas, la batucada Samba da Praça se encargará de recoger a los últimos participantes y de invitar al cierre de los diferentes puestos para que, a las 19.30 horas, el parque quede expedito para que los servicios municipales lo devuelvan a su estado inicial.

LEMA DE LA EDICIÓN

El presidente de la FABZ ha señalado que el lema escogido para esta edición de la Cincomarzada --'Por unos barrios igualitarios, sostenibles, solidarios y participativos'-- resume las condiciones que deben tener los distritos de la ciudad.

En este sentido, ha destacado la necesidad de luchar por la igualdad de la mujer, de introducir un urbanismo sostenible, una mayor seguridad o de aplicar políticas activas de prevención de la violencia de género.

"Sostenibles" porque "así lo demandan la Agenda 2030 y las agendas local" y "solidarios" en la línea de que la ciudad esté cohesionada socialmente, a lo que ha sumado que Zaragoza siempre ha sido "referente" en este sentido, hecho por lo que cuenta con el título de "Muy benéfica".

Por último, ha defendido unos barrios "participativos" y ha reclamado un "nuevo impulso" a la participación ciudadana, sobre todo a través de las juntas de distrito.

Arnal ha anunciado también la presencia en el acto del presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Julio Molina, quien reivindicará el reconocimiento al papel del movimiento vecinal, trasladado a las Cortes Generales a través de una proposición no de ley.

Además, ha adelantado que habrá una "pequeña sorpresa", que no ha revelado, en el momento de los reconocimientos. "Al voluntariado hay que reconocerlo", ha recalcado.

LOS SERVICIOS MUNICIPALES REDOBLARÁN ESFUERZOS

El consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha subrayado que los servicios municipales redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad y la limpieza a lo largo de esta festividad.

En este sentido, se reforzarán las frecuencias en el transporte público, se limpiarán de manera especial las calles cercanas al Parque Tío Jorge y se quitarán las pintadas que puedan resultar "ofensivas".

De igual forma, al igual que otros años, durante los días previos se realizará una revisión y poda del arbolado, se abrirán las fuentes de agua potable --actualmente cerradas para evitar averías por el frío-- o se acondicionará la rampa de ambulancias.

Por su parte, la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha recalcado que en el Consistorio están "los 365 días" escuchando y atendiendo las reivindicaciones vecinales, pero que es en este día cuando lo hacen "de manera lúdico-festiva".

Ha aplaudido el trabajo de los organizadores y de los servicios municipales para que el resto sólo se tenga que preocupar "de divertirse" y que, al día siguiente, no parezca que "por allí ha pasado ninguna fiesta".

MISMA APORTACIÓN MUNICIPAL

Fernández ha resaltado que el Ayuntamiento mantiene la misma aportación que en los años anteriores para apoyar la celebración de la Cincomarzada --20.000 euros que destina Zaragoza Cultural a través de un convenio con la FABZ, más 5.000 del Área de Participación Ciudadana--.

Antes de confiar en que el tiempo acompañe, pues esta fiesta ha tenido que ser pospuesta o suspendida en varias ocasiones por la lluvia, el viento o el ascenso del nivel freático del río Ebro, la consejera municipal ha ensalzado el homenaje "tan bonito" que se va a realizar al músico zaragozano Mauricio Aznar, ahora de actualidad por la película "La estrella azul", con el tributo a Más Birras.

Asimismo, ha recordado que, en colaboración con el Servicio de Mujer e Igualdad, se instalará en el parque un Punto Violeta que, además de informar y sensibilizar, prestará apoyo y orientación en caso de que se produzca cualquier tipo de violencia sexual contra las mujeres.

POLÉMICA EN TORNO A LAS FERIAS

Sobre la polémica generada en torno a las ferias, que no estarán presentes después de que la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza (Apifz) alertara este martes de un incremento de un 1.600% en las tarifas, que hace "inviable" que se instalen, Mendoza ha mostrado su respeto ante "la decisión de cada cual de emprender un negocio".

No obstante, ha insistido en que la tasa es "exactamente la misma" y que se calcula teniendo en cuenta los informes de los trabajadores municipales y en función de la calle, la superficie ocupada y el número de días de la instalación.

Así, ha indicado que el precio asciende a 2.520 euros por 12 atracciones, lo que arroja un resultado de 210 euros por atracción que, dividido por el número de días, daría una media de 42 euros por atracción y día, por lo que ha preguntado si estas cifras responden "al intento de exterminar a alguien o no".

Sin embargo, el presidente de la FABZ ha intervenido para decir que "no son fiestas si no hay tampoco ferias" y, aunque no ha querido entrar en el asunto de las tasas, ha recordado que en otros grandes eventos se han hecho "esfuerzos" y el Ayuntamiento ha sido "más generoso".

A ello, ha sumado que los feriantes han pasado unos años "muy malos" por la pandemia, por lo que se deberían atender sus peticiones. En todo caso, ha confiado en que ambas partes lleguen a un acuerdo.