Más del 64% de los negocios en pueblos de menos de 500 habitantes no cuentan con relevo identificado

Más del 64% de los negocios en los pueblos turolenses de menos de 500 habitantes no cuentan con relevo identificado, frente a casi el 25% que lo tiene previsto. El porcentaje restante son empresas que no saben si su descendencia continuará (7,1%) o jóvenes que no se plantean su jubilación (3,3%).

Estos son los datos que arroja el informe solicitado por el área de Desarrollo Territorial de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) a la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, tras la firma de un convenio entre ambas entidades para actualizar y detallar de manera precisa la situación económica y comercial, con una radiografía centrada especialmente en el relevo generacional, la viabilidad económica y los retos de estos negocios.

El informe servirá como base para definir nuevas estrategias y acciones que promuevan la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo. Durante los últimos meses, la Cámara ha contactado con los responsables de las diferentes actividades económicas activas, obteniendo 269 respuestas de un total de 139 municipios.

Del informe se desprende que un total de 65 actividades comerciales podrían cerrar en los próximos 10 años, siendo las más perjudicadas la hostelería, farmacias, carnicerías y alimentación de productos básicos. En este punto señala que "el impacto de la hostelería es amplio y multifacético, lo que lo convierte en una prioridad estratégica".

El diputado de Desarrollo Territorial de la DPT, Javier Ciprés, ha destacado dos situaciones negativas: el 64% de los negocios no encuentran un relevo claro y que hay más de 30 municipios donde no hay actividad económica. "Ante esta situación tenemos que tomar medidas y nosotros mañana ya comenzamos a trabajar con todas las administraciones que estén trabajando el tema de la falta de relevo generacional, como son las instituciones empresariales, el Gobierno de Aragón y de España", ha afirmado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha repasado algunos datos: en Gúdar-Javalambre y en la Sierra de Albarracín es donde se encuentra más lugares con más de un servicio que en toda la provincia llegan a 88, el 58% de los municipios solo tienen una actividad comercial, hay una gran escasez de oficios como fontaneros, pintores o electricistas y solo el 25% cuenta con un relevo que califica como "el problema que nos viene en los siguientes años".

El análisis de los datos reveló que existen 37 localidades donde la actividad económica principal es la venta de productos alimentarios básicos, complementado con otros como frutería o carnicería.

Por otro lado, en cuando a oficios se observa la presencia de algunos carpinteros, electricistas y fontaneros, aunque estos profesionales son prácticamente inexistentes en la mayoría de los municipios. La construcción está más presente, aunque la mitad de los empresarios entrevistados se jubilará en los próximos cinco años. La falta de profesionales en los pequeños municipios hace que los existentes en las cabeceras de comarca tengan mucho trabajo y se generen largas listas de espera.

El rango mayoritario en la totalidad de empresarios se concentra en edades de entre 55 y 64 años (33,8%). El informe indica que la baja representación de jóvenes "genera preocupación especialmente por el riesgo de desaparición en sectores como la carnicería-charcutería, artesanía o panadería, mientras que hostelería y alimentación muestran cierta capacidad para adaptarse y atraer nuevos emprendedores".

UNO O DOS TRABAJADORES

La mayoría de las empresas tienen uno o dos trabajadores permanentes, que corresponden con el propio autónomo y, en muchos casos, el autónomo colaborador, sin recurrir normalmente a personal temporal, como consecuencia del alto costo del pago de la seguridad social y de la dificultad de encontrar personal cualificado en estas zonas, además del "desafío" que supone la falta de vivienda.

Las mujeres representan una proporción ligeramente mayor (58%), predominando en sectores como alimentación básica, panaderías y farmacias. Los hombres representan el 42% y lideran actividades como la construcción o los talleres mecánicos. Pese a que se observa un cierto equilibrio que refleja la creciente participación femenina, especialmente significativa en el rango de edad de 45 a 54 años, el patrón sugiere la necesidad de promover la diversificación de roles de género.

A nivel comarcal se observan importantes desigualdades. La comarca Gúdar-Javalambre es la que cuenta con mayor presencia de actividades comerciales en municipios menores de 500 habitantes, los más habituales están relacionados con el turismo rural, la hostelería y el comercio de productos básicos.

Le sigue la comarca de Teruel, con una oferta más variada, y Sierra de Albarracín, con economía vinculada al turismo. La comarca del Bajo Martín es la que menos actividad comercial tiene en las poblaciones más pequeñas.