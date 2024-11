Más de mil intérpretes actuarán en el Auditorio de Zaragoza en el 45º Ciclo de Introducción a la Música

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el director del Auditorio, Miguel Ángel Tapia, han presentado la programación del 45º Ciclo de Introducción a la Música, que contará con 13 conciertos, uno más que la edición del anterior, y acogerá destacadas propuestas nacionales y locales para acercar la música clásica a todos los públicos a través de más de mil intérpretes.

El ciclo comenzará con el 'Primer Concierto del Año' el 5 de enero, convertido en una de las citas más tradicionales de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza en la que sonarán valses vieneses, polkas y arias de ópera, emulando al concierto de Viena.

Además, este año estarán acompañados con el Estudio de Danza María de Ávila y la soprano Vanessa Goikoetxea, dirigidos por Juan Luis Martínez y será la primera vez que este concierto integre la danza en el espectáculo.

El 12 de enero, la Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), formada por jóvenes músicos y bajo la batuta del belga residente en España, Frank Vuyst, repasará la mejor música del cine, este año centrando el repertorio en los musicales de Broadway y del cine americano. La JOBS está formada principalmente por jóvenes músicos aragoneses, también participará en el concierto el coro de la JOBS formado por más de 70 voces que dirige Noelia Torres.

Los referentes jóvenes de la música clásica volverán el 19 de enero con la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), concierto que mostrará el futuro de la música guiados siempre por un director de grandes orquestas mundiales, este año Vasily Petrenko, director musical de la Royal Philharmonic Orchestra.

ORQUESTA ENIGMA Y TANGOS

Un viaje "Del clasicismo a la modernidad" musical será el que vivan los asistentes al concierto del 26 de enero con el Grupo Enigma, una de las orquestas de cámara referencia del panorama nacional, buque insignia de la música del siglo XX y residente del Auditorio de Zaragoza desde sus inicios en 1995. Interpretarán obras de Juan José Olives, fundador del Grupo Enigma; y de Poulenc, además de la 'Sinfonía en Re' de J. C. Arriaga, considerado el Mozart español.

El 2 de febrero la sala Mozart del Auditorio acogerá una gran fiesta dedicada a la Ópera y la Zarzuela, que contará con la soprano Montserrat Martí Caballé y las voces aragonesas de la mezzo-soprano Beatriz Gimeno; el tenor, Nacho del Río; y el barítono, Luis Santana; así como con el Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza; el grupo de baile Esencia de Aragón; el bajo, Toño Bernal; la percusión de Josué Barrés; la bandurria de Alberto Artigas y el laúd de J. José Almarza; junto al piano de Miguel Ángel Tapia. En total, más de 120 personas que subirán el escenario en una primera parte dedicada a la ópera y una segunda a la zarzuela.

El 9 de febrero serán los tangos los protagonistas de la mañana. La formación musical aragonesa Iberotango, que celebra su primera década con el recién disco "Casablanca 10" --publicado por Delicias Discográficas del Laboratorio Audiovisual--, hará una presentación de esta decena de tangos icónicos. Es un concierto que espera sorprender a aquellos que todavía no conocen este género y, para aquellos más familiarizados con el tango, ofrecer una visión fresca y madura. Además, contará con una pareja de baile para vivir una experiencia tanguera global.

Otra de las formaciones residentes del Auditorio, la Orquesta Reino de Aragón (ORA), actuará el 16 de febrero dirigida por Ricardo Casero y con una interpretación de las sinfonías más famosas de Chaikovski, la número 5 en mi menor; o el concierto para violonchelo de Saint-Saëns interpretado por el violonchelista canadiense afincado en Berlín, Bryan Cheng, consolidado como uno de los artistas jóvenes más atractivos de la escena de la música clásica.

El 23 de febrero la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) dedicará su concierto a las Mil y una noches, con Borja Quintas como director y el violonchelista David Barona como solista. Interpretarán el 'Concierto para violonchelo número 1' de Shostakovich, una de las piezas más desafiantes del repertorio para violonchelo; y 'Scheherazade' la obra más conocida de Nikolai Rimsky-Korsakov, que inspira en 1910 un ballet.

La 'Novena sinfonía de Beethoven' y 'Cantos de Pleamar' de Antón García Abril sonarán el 2 de marzo de la mano de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia acompañada del Coro Amici Musicae. Este concierto será un emotivo homenaje al 30 aniversario del Auditorio, ya que se trata del mismo programa que interpreta la Orquesta y Coro Nacionales de España hace tres décadas en la inauguración del edificio, el 5 de octubre de 1994.

CIERRE CON LA ORA

Uno de los conciertos con especial interés de esta edición del CIM es el de la Banda Sinfónica del CSMA acompañada por el Coro Amici Musicae. El 9 de marzo interpretarán el programa 'Ricardo I, Corazón de León' y tocarán las obras 'The Sword And The Crown' y 'The Kings Go Forth' que retratan uno de los periodos más turbulentos de la historia de la monarquía británica.

La Orquesta Sinfónica de Zaragoza volverá a actuar el 16 de marzo con el programa 'Colores de la gran música española' donde interpretarán por primera vez en Zaragoza 'Folías de España' del compositor aragonés y residente de la formación, Jesús Torres. Como solista actuará Noel Redolar, joven becado hace dos años por el Ayuntamiento de Zaragoza con la beca Pilar Bayona, que tocará al piano 'Noches en los jardines de España' de Miguel de Falla.

Los musicales del mundo serán protagonistas el 23 de marzo gracias a la sección juvenil del Coro Amici Musicae, formado por 85 jóvenes, que cantarán 'West side story', 'Cantando bajo la lluvia', 'El Rey León', entre otros.

El ciclo finalizará el 30 de marzo con la Orquesta Reino de Aragón (ORA), residente del Auditorio y dirigida por Ricardo Casero, interpretando el celebérrimo 'Requiem de Mozart', considerada la obra más importante del compositor austriaco. La flautista Magdalena Martínez y Noelia Cotuna, al arpa, tocarán 'Concierto para flauta y arpa en Do Mayor' de Mozart, junto al Coro Sinfónico Amici Musicae.

ABONOS Y ENTRADAS

Los abonos para los 13 conciertos se pueden adquirir desde 84 euros y estarán a la venta del 29 de noviembre hasta el 26 de diciembre, ambos inclusive. Las entradas individuales saldrán a la venta el 27 de diciembre desde 7 euros y hasta 13 euros por espectáculo. El concierto del 5 de enero tiene un precio especial respecto al resto debido a las características especiales del mismo, con entradas desde 10 hasta 26 euros.

Los abonos y entradas se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y en 'auditoriozaragoza.com'.

Los abonos comprados vía web se deberán canjear por el abono físico en las taquillas del Auditorio. A partir del lunes 26 de diciembre se pueden comprar abonos en determinadas zonas mientras existan localidades disponibles únicamente en las taquillas del Auditorio.

EN NAVIDAD, REGALA MÚSICA

El Ciclo de Introducción a la Música es una opción de regalo navideño, ya sea en forma de abono o de entradas sueltas. Por ello, el Auditorio de Zaragoza ha lanzado la campaña 'En Navidad, regala música', con la que ayudan a preparar los regalos navideños. En taquillas, al comprar la entrada o abono, se puede solicitar un embalaje original para regalar una experiencia cultural única.