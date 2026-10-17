Minuto de silencio en Zaragoza para condenar la segunda agresión sexual durante las fiestas del Pilar

Zaragoza guarda un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para condenar la segunda agresión sexual de las fiestas del Pilar. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este sábado en el minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento para condenar una agresión sexual ocurrida en la madrugada del viernes en la capital aragonesa, durante las fiestas del Pilar.

Los hechos tuvieron lugar en un local del Casco Histórico de Zaragoza, en la calle de Santa Isabel, La víctima presentó una denuncia por tocamientos y el presunto agresor fue detenido. Se trata del segunda agresión sexual sufrida por una mujer en las fiestas del Pilar 2026.

"Nos hemos reunido en la puerta del Ayuntamiento para condenar y hacer un minuto de silencio en signo de repulsa por esas agresiones sexuales", ha expresado Natalia Chueca en declaraciones a los medios de comunicación.

La regidora ha recordado que este minuto de silencio, así como la interrupción durante cinco minutos de los festejos y eventos, forman parte de un protocolo municipal dirigido a mostrar el rechazo y la condena a cualquier tipo de agresión sexual contra las mujeres que se produzca en el contexto de las fiestas del Pilar.

Entre todos tenemos que concienciarnos de que no es posible que haya ningún tipo de agresión sexual y que las mujeres tienen todo el derecho del mundo a disfrutar de las fiestas sin que nadie les tenga que intimidar o que les prive de su libertad", ha concluido Chueca.