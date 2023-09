Mitma inicia las obras en la intersección de las autovías A-68 y Z-40 por 19,83 millones de euros

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) inicia el próximo lunes, 18 de septiembre, los trabajos para la construcción de un paso inferior en la intersección tipo glorieta entre la autovía A-68 -kilómetro 233-- con la Z-40, en el término municipal de Zaragoza. Las obras cuentan con un presupuesto vigente de 19,83 millones de euros --IVA incluido--.

El objetivo principal de la actuación es aumentar el nivel de seguridad viaria de la infraestructura, así como aumentar la capacidad del enlace, con la construcción de un paso inferior bajo la glorieta del enlace con la Z-40, que dé continuidad a la A-68.

De esta manera, los conductores que circulando por la A-68 no quieran acceder a la Z-40 no tendrán que pasar por la glorieta, quedando esta solo para aquellos vehículos que quieran cambiar de dirección --A-68 vs Z-40-- o de sentido dentro de la misma vía.

La obra se ejecutará en diferentes fases con afectación significativa al tráfico, por lo que se recomienda, en la medida de lo posible, la utilización del transporte público, para una mejor movilidad en la zona.

CORTES AL TRÁFICO

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las varias afectaciones al tráfico, durante las 24 horas del día, desde las 8.00 horas del lunes 25 de septiembre hasta la finalización de las obras, cuya duración se estima en un año.

Estas afecciones serán los cortes del acceso desde: la A-68 Zaragoza a la Z-40 Barcelona; la A-68 Castellón a la Z-40 Teruel/Madrid; la Z-40 Barcelona a la A-68 Castellón; y desde la Z-40 Madrid a la A-68 Zaragoza.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones, se habilitarán un itinerario alternativo en el desvío de Zaragoza-Bercelona, circulando de salida por la propia A-68 y cambiando de sentido en el enlace del kilómetro 232, que da acceso al Polígono de San Valero.

Otros itinerarios serán en el desvío Castellón-Madrid, a través de la Z-40, cambiando de sentido en el enlace de Santa Isabel, kilómetro 15; en el desvío Barcelona-Castellón, mediante la Z-40 cambiando de sentido en el enlace del km 22; o en el desvío Madrid-Zaragoza, por la salida a la A-68 en sentido Castellón y cambiando de sentido en el enlace del km 232, que da acceso al Polígono de San Valero.

También se habilitará un itinerario "recomendado" por la autopista ARA-A1 de conexión entre la N-232 y la AP-2, circulando por N-232 sentido Zaragoza tomar la salida del km 217.

Estos desvíos de tráfico por los itinerarios que se plantean desde el inicio de la obra serán válidos para cualquiera de las fases de la misma, por lo que toda la señalización y cartelería que se implante o se modifique desde el inicio, en la Fase 1, se mantendrá a lo largo de toda su ejecución.