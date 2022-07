'Monginaia', un nuevo bivalvo de agua dulce que habitó los ríos de Teruel hace 129 millones de años

ZARAGOZA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación llevada a cabo por científicos españoles y británicos, y publicada recientemente en la reconocida revista científica 'Cretaceous Research', ha permitido definir una nueva familia de bivalvos, Monginaiidae, y un nuevo género denominado Monginaia, que habitó los ríos de la provincia de Teruel hace unos 129 millones de años.

El nombre que han adoptado esta nueva familia de bivalvos es en honor a Denise Mongin, investigadora paleontóloga, pionera en el estudio de los bivalvos de agua dulce del Cretácico de Aragón.

Dicho trabajo científico se ha podido llevar a cabo gracias a la revisión del material tipo de la especie 'Elliptio' galvensis, y al estudio de nuevos ejemplares recogidos en Galve y Miravete de la Sierra, en la provincia de Teruel, tras diversas campañas de excavación llevadas a cabo en los yacimientos de ambos municipios.

"Las características morfológicas de las conchas diferencian a Monginaia del resto de especies fósiles conocidas en Europa, África del Norte y América del Norte. Monginaia galvensis se interpreta como una especie endémica, se alimentaba filtrando el agua de los ríos, viviendo enterrada en sus fondos", ha explicado desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), Graciela Delvene.

Las marcas de mordeduras sobre las conchas de algunos ejemplares de Monginaia han permitido deducir un intento de ataque por parte de los vertebrados que habitaban el mismo ecosistema durante el Cretácico Inferior. Las morfologías de las marcas podrían ser asignadas a dientes de dinosaurios espinosaurios, aunque futuros trabajos permitirán confirmar la veracidad de esta hipótesis.

YACIMIENTO DE DINOSAURIOS DE LA MACA

Para poder llevar a cabo esta investigación, se realizó un muestreo paleontológico en el clásico yacimiento de dinosaurios de La Maca en Galve (Teruel).

El material recolectado se encuentra depositado en el Museo Aragonés de Paleontología de la Fundación Dinópolis. El estudio científico también abarca fósiles de referencia procedente de la zona turolense de Miravete de la Sierra depositados en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

Además, ha sido de gran importancia el estudio de las colecciones alojadas en el Institut Polytechnique La Salle, Beauvais, Francia, donde se ha podido estudiar la serie tipo de esta especie definida por Denise Mongin y que dedicó a la región de Galve en los años sesenta.

INVESTIGACIÓN COLABORATIVA

El estudio científico ha sido liderado por una investigadora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) en colaboración con investigadores de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis-Museo Aragonés de Paleontología, y su hermanado Museo de los Dinosaurios de la Isla de Wight en Reino Unido.

"Ha sido un privilegio trabajar con colegas de Dinópolis y del IGME. Los yacimientos fosilíferos de Teruel y de la Isla de Wight tienen una edad similar y ambos se encuentran entre los lugares más ricos de Europa, respecto a dinosaurios y fósiles asociados, como los bivalvos de agua dulce. Esperamos con ganas seguir colaborando en el futuro", ha apuntado en nombre del Museo de los Dinosaurios de la Isla de Wight, Martin Munt.

El artículo publicado en Cretaceous Research se titula 'Monginaia, a new genus of endemic bivalve from the lower Barremian of Teruel, eastern Spain, and the distribution of unionid bivalves in Spanish Cretaceous' y los autores son Graciela Delvene, Martin Munt, Rafael Royo-Torres y Alberto Cobos.

Esta investigación ha contado con el apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón a través del grupo FOCONTUR. Asimismo, forma parte del proyecto (PGC2018-094034-B-C22) del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel.