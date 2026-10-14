Mónica Iglesias (PSOE) responde al PP que "el escudo social se demuestra con hechos"

La diputada del PSOE Aragón Mónica Iglesias. - PSOE

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón Mónica Iglesias ha afirmado este miércoles que "el escudo social se demuestra con hechos", en respuesta a la parlamentaria del PP Silvia Casas, quien antes ha tildado de "estafa" la protección social del Gobierno de España de Pedro Sánchez.

A su juicio, lo que ha hecho Casas es "culpar a Pedro Sánchez de todo para no hablar de la gestión de Azcón, el verdadero responsable del Gobierno de Aragón". Ha dicho que "después de tres años gobernando Aragón, PP y Vox ya tienen que responder de sus propias competencias: El escudo social se demuestra con hechos".

Iglesias ha realzado algunas medidas implementadas por el Gobierno de Sánchez, como la subida del salario mínimo, las pensiones ligadas al IPC, las ayudas a las familias y la protección frente a los desahucios, haciendo notar que "muchas de esas medidas han contado con el voto en contra del Partido Popular".

En atención a la dependencia, el Gobierno de España ha aumentado su financiación y la nueva ley garantiza que el Estado aporte el 50%, ha expuesto la diputada del PSOE, añadiendo que el Gobierno central financia el 75% del Plan Corresponsables.

En relación al Informe PISA, "Aragón tiene las competencias educativas y recibe fondos estatales para el refuerzo de la lectura y de las matemáticas". "Azcón deberá explicar qué ha hecho con estos recursos que han llegado desde el Gobierno central", ha agregado.

Además, "decir que el Gobierno de España no hace vivienda en Aragón es falso" porque "hay fondos estatales y europeos movilizados y nuevas promociones previstas, pero además la vivienda es competencia autonómica, no sabemos si a Azcón esto se le ha olvidado", ha expresado Iglesias.

POLÍTICAS DE IGUALDAD

En otro orden de cosas, Mónica Iglesias ha criticado la desaparición, este año, de la línea específica de lucha contra la discriminación de las personas LGTBIQ+ de las subvenciones de la convocatoria de subvenciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, que publicó el BOA el viernes de la semana pasada.

En 2025, el Gobierno de Aragón destinó 161.000 euros a esta línea de subvenciones, con los que se financiaron cuatro proyectos desarrollados por entidades sociales "y los cuales fueron exitosos y terminados con total normalidad".

Estaban destinados a la sensibilización y la concienciación sobre la diversidad y la prevención de la desigualdad y la discriminación, también contra los discursos de odio y LGTBI-fobia, prevenir la violencia que sufre este colectivo y ofrecerles apoyo y acompañamiento.

"No se trataba de pagos directos a personas, ni de ayudas concedidas por razón de orientación sexual", sino que "estas subvenciones estaban destinadas a financiar programas de interés social", como recoge la legislación aragonesa.

"Sin embargo, en 2026 ha desaparecido esta línea específica de financiación; lo que no ha desaparecido es la discriminación, los discursos de odio y la LGTBI-fobia", ha expuesto.

En este sentido, ha anotado: "La supresión de esta línea de ayudas afecta a la capacidad de las entidades sociales para desarrollar programas de sensibilización, prevención y atención en materia de igualdad y derechos y es responsabilidad política del presidente Jorge Azcón por permitir que su Gobierno lleve a cabo este tipo de actuaciones".

Iglesias ha aseverado que "estos proyectos afectan a la vida y a los derechos de toda la ciudadanía, a nuestros derechos, a nuestras familias; a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros nietos y nuestras nietas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras amistades".

"Las personas LGTBIQ+, son aragonesas, tienen los mismos derechos y merecen el mismo respeto", ha continuado Mónica Iglesias, asegurando que "en Aragón no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" y que "las políticas públicas deben garantizar la igualdad efectiva y la protección frente a cualquier forma de discriminación".