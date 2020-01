El movimiento vecinal y social presenta más de mil alegaciones al Presupuesto de Zaragoza para 2020.

Publicado 08/01/2020 14:43:54 CET

ZARAGOZA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El movimiento vecinal y social ha presentado este miércoles, 8 de enero, más de mil alegaciones al Presupuesto de Zaragoza para 2020, de las que más de 800 son individuales y se refieren a las ayudas de urgente necesidad, impulsadas desde el Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales.

Además, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Aragón han presentado una alegación conjunta y esta última entidad otra individual, mientras que desde los barrios se han sumado otras 40 alegaciones.

Así lo han explicado responsables de estos colectivos y del Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales en declaraciones a los medios de comunicación, tras depositar en el Registro del Ayuntamiento de Zaragoza estos documentos.

El representante del Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales, Ángel Sanz Cintora, ha advertido de que "si salen los Presupuestos tal y como están, van a suponer una lesión tremenda para los ciudadanos más débiles", para afirmar que, de ser así, éste será "el Ayuntamiento de la democracia que más va a perjudicar a los ciudadanos".

Por una parte, ha indicado que la partida destinada a ayudas urgentes es inferior al gasto que hubo en 2018 por este concepto. Por otro, ha señalado que estas ayudas se han dividido en dos partidas, una de alimentación, "que en 15 días se resolverán", como ocurría con las ayudas de urgencia "tradicionales", y otra denominada ayudas de urgencia, pero que "no son tales, sino que las presentan como subvenciones".

EFECTOS PERVERSOS

Sanz ha remarcado que esto tendrá efectos "perversos" ya que "como subvención no puede acceder a ella nadie que no tenga los papeles en regla" de forma que quienes estén indocumentados "no tendrán acceso a estas ayudas, que son para pagar el alquiler, libros escolares, agua y luz".

Tampoco podrán percibirlas quienes posean deudas con la Administración, como una multa de tráfico sin pagar o el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) sin abonar, ha detallado.

El representante del Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales ha relatado que la tramitación de una subvención "es muy larga y dificultosa" y en vez de recibirse la ayuda "en 10 o 15 días, llegará en dos o tres meses" de forma que si una persona la pide para costear el alquiler "cuando se la concedan, seguramente estará desahuciada", ha puesto como ejemplo.

Por todo esto, desde el Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales se ha promovido una campaña de firmas de alegaciones individuales, que se inició el pasado 27 de diciembre y que este martes había reunido 814 alegaciones.

Ha añadido que otras personas a las que ha llegado su propuesta la han presentado por su cuenta en los distintos registros municipales, por lo que ha estimado que podrían rozar las mil alegaciones. Sanz ha comentado que esta campaña ha contado con el apoyo del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón y de otras entidades, como empleados de Cáritas.

LLAMADA DE ATENCIÓN

El representante del Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales ha opinado que recabar este número de firmas "contra estos recortes del Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox es un éxito" y también "una llamada de atención a nuestro Ayuntamiento".

Particularmente, ha pedido que PP y Cs tengan en cuenta esta movilización social ya que "tememos que detrás de ellos está Vox tratando de recortar ayudas a la gente más necesitada, más precaria y que más ayuda necesita".

Ha criticado que "en estos días de Navidad", cuando hay quienes muestran "lágrimas de solidaridad con los pobres, nos meten estos Presupuestos, que lesionan derechos individuales", para remarcar que "las ayudas de urgencia se tienen que satisfacer por ley" y "son unas prestaciones esenciales que no se pueden dar como subvenciones, que están pensadas para otras cosas".

INCUMPLIMIENTOS

El representante de la FABZ, Juan Carlos Crespo, ha calificado el presupuesto municipal de "poco claro y transparente". Según ha dicho, "hay partidas que durante décadas, incluso con Gobiernos del PP, iban con nombres y apellidos" y ahora se contemplan "de forma muy genérica en unos casos", mientras que en otros sí se saben para qué serán, por lo que ésta "no es forma de presentar a la ciudadanía el presupuesto".

También ha alertado de que el equipo de Gobierno PP-Cs "plantea sacar a concurso" convenios que hasta ahora se suscribían con el tercer sector, entidades "sin fin lucrativo", de forma que "mucho nos tememos que ahora esos servicios vayan a manos privadas que solamente defiendan intereses económicos".

Para la FABZ, "una forma de solucionarlo sería concertar estos convenios, máxime cuando se podrían asegurar cientos de puestos de trabajo que de esta forma peligran".

Además, Crespo ha pedido al Gobierno municipal que cuente con el tejido social y vecinal y con participación ciudadana, para defender "unos presupuestos sostenibles "ante la emergencia climática" y redistributivos, "en los que se va favorezca a los que menos tienen".

El representante de la FABZ ha rechazado, asimismo, que las inversiones se hayan reducido, "fundamentalmente en los barrios" y sin ellas "la ciudad no va a ir adelante". También ha expresado su temor a la venta de patrimonio municipal "en beneficio de la empresa privada para la construcción de vivienda privada".

REAS ARAGÓN

La técnica de REAS Aragón, María Pilar Monzón, ha explicado que han presentado alegaciones para recuperar las partidas de convenios con entidades de economía social. Ha citado, por ejemplo, los que había con empresas del inserción social, de los que dependen unos cien puestos de trabajo, que "han visto reducida su partida a una genérica de menos valor" y que desde el 1 de enero se preguntan por su futuro.

Otro de los convenios que ha citado es el de la asociación Amediar, "que llevaba nueve años trabajando en la mediación comunitaria en el Casco Histórico con buenos resultados" y cuya partida ha desaparecido.

Además, ha mencionado el convenio que REAS poseía con el Consistorio para el emprendimiento desde la economía social, que en cuatro años ha permitido apoyar a mil personas y 400 proyectos, creando unos 250 puestos de trabajo, convenio que "ha desaparecido y explicaciones hemos recibido ninguna".

María Pilar Monzón ha reclamado que los Presupuestos de 2020 "garanticen programas que ya estaban funcionando", al tiempo que ha solicitado una comunicación "más cercana" del equipo de gobierno PP-Cs.

Otras cuestiones que ha alegado la REAS se refieren a la emergencia climática ya que el pasado mes de noviembre el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por unanimidad una declaración institucional frente al cambio climático, "pero en los presupuestos no se deja ver una apuesta en partidas y de hecho han desaparecido el apoyo al fomento de la bicicleta", ha apostillado Monzón.

PROCEDIMIENTO

La técnico de REAS ha manifestado que estas alegaciones deberán ser calificadas ahora por los técnicos y, si se estiman, llegarán a la Comisión de Hacienda, además de que el Consistorio debe responder a todos los que las han presentado.

A su entender, el apoyo social que han recibido va a ser positivo para que las tengan en cuenta los grupos municipales y ha anunciado que el próximo lunes, 13 de enero, a las 11.00 horas, el tejido social y vecinal se concentrará a las puertas del Ayuntamiento para apoyar estas reivindicaciones.