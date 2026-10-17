Muere un hombre 89 años tras chocar su furgoneta con un tractor en la A-133, a la altura de Binéfar (Huesca)

Muere un hombre 89 años en un accidente a la altura de Binéfar. - GUARDIA CIVIL

HUESCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 89 años, vecino de la Comarca de La Litera, ha fallecido tras colisionar la furgoneta que conducía con un tractor, cuyo conductor ha resultado ileso, en la carretera A-133, a la altura del término municipal de Binéfar, en la provincia de Huesca.

El siniestro ha ocurrido a las 19.50 horas de este viernes, 16 de octubre, en el punto kilométrico 0,900 de la carretera A-133, sentido descendente, y ha consistido en una colisión lateral la furgoneta al remolque arrastrado por un tractor agrícola, con posterior salida de vía por el margen derecho, según han informado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

La víctima mortal es un hombre de 89 años y una mujer de 87 años, ambos vecinos de la Comarca de La Litera. El cuerpo del fallecido fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina de Legal de la localidad de Zaragoza. En cuanto al conductor del tractor, de 25 años y también vecino de la Comarca de La Litera, ha resultado ileso.

Hasta lugar del accidente se han trasladado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro y otra de Binéfar, Unidad de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Binéfar, una patrulla de Policía Local de Binéfar, bomberos de los parques de Monzón y Barbastro y servicios sanitarios del 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del suceso.