La muestra'Cazadores de imágenes', con las fotos ganadoras del Premio 'Jalón Ángel', se inaugura este martes

'Cazadores de Imágenes' se inaugurará este martes, por cuarto año consecutivo, en el Museo de Zaragoza. Esta edición incorpora una novedad: la exposición contará con las fotografías ganadores del IV Premio Internacional de Fotografía 'Jalón Ángel' y con las mejores fotografías seleccionadas por el jurado de los más de 2.200 participantes.

La apertura tendrá lugar mañana, día 12 de marzo, a las 18.30 horas. Los ganadores del Premio 2018, Debdatta Chakraborty (retrato) y Nity Jannatul (viajes), junto con las menciones especiales en ambas categorías compartirán espacio con 30 autores más seleccionados por el jurado con las mejores puntuaciones.

La muestra de 36 imágenes está organizada por el Archivo Jalón Ángel (Universidad San Jorge/Grupo San Valero), comisariada por la profesora de la Universidad San Jorge, Pilar Irala-Hortal, y coordinada por la responsable de Gestión Alicia Mellén. También colabora el obrador de imágenes MoosesBildwerk en la impresión de las fotografías.

Además, se podrán ver las fotografías que obtuvieron la mención especial en cada una de las categorías y cuyos autores son Jesús Blasco de Avellaneda y Sadiel Mederos (Retrato) y Teo Liak Song y Javier Arcenillas (Viajes).

Entre los autores hay fotógrafos con importantes trayectorias y que han sido galardonados por premios internacionales, entre los que se encuentran el Sony World Photography Awards, BBC Wildlife Photo Contest, Street Photography International-Street Awards (Leica Camera), Magnum Photography Awards y Photographer of the Year.

Además, entre los fotógrafos se encuentran colaboradores de revistas, agencias y medios de comunicación de prestigio internacional como National Geographic, European PressPhoto Agency, The Times of India, The New York Times, Der Spiegel, CNN y BBC, entre otros.