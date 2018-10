La mujer asesinada en el barrio de Casablanca ha fallecido a causa de heridas por arma blanca

Publicado 06/09/2018 12:26:22 CET

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer que ha sido asesinada este jueves en la capital aragonesa ha fallecido a causa de heridas por arma blanca. Dolores, de 68 años, era facultativa, estaba ya jubilada y padecía una enfermedad degenerativa. Su marido, de 67 años, ha acabado presuntamente con su vida y, a continuación, se ha precipitado por la ventana del domicilio que ambos compartían en un edificio situado en el zaragozano barrio de Casablanca.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, al indicar que a las 8.00 horas de este jueves se ha recibido un aviso en la central de emergencias 112 indicando que, al parecer, un hombre se había precipitado por la ventana de un edificio en el barrio de Casablanca.

Al acceder al domicilio de esta persona, los agentes han descubierto el cadáver de su mujer "con signos de violencia aparentes". Los sanitarios han intentado reanimar al hombre, pero solo han podido certificar su muerte poco antes de las 9.00 horas.

Sánchez ha indicado que no constaban denuncias previas, apuntando que el hombre habría dejado un escrito, "pero no sabemos lo que decía". Ambos eran facultativos ya jubilados y su familia, que no residía con ellos, ya ha sido avisada del suceso.

La delegada ha expresado de forma tajante su "más absoluto rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer". "No nos gusta hacer recuento porque no son números" sino personas como Raquel y Dolores, que han sido asesinadas este año por sus parejas en Aragón, "pero desde 2003 llevamos 954 mujeres asesinadas".

"Se hace imprescindible en este momento la unidad de las instituciones frente a la violencia de genero, no cabe otra opción que ir todos a una y mostrar a los asesinos que están solos, que sus vecinos, sus amigos y las instituciones les damos la espalda y que vamos a estar siempre enfrente de ellos y contra ellos", ha aseverado.

UNIDOS

La delegada se ha puesto en contacto esta mañana con el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para que, tal y como se propuso en la comisión de seguimiento contra la violencia de género promovida por la Delegación, las autoridades acudan juntas a "una única convocatoria" para lanzar un "mensaje claro" de apoyo a las víctimas y de repulsa a los asesinos.

"Todas las instituciones, sean del color político que sean, vamos a estar juntas" y, por este motivo, ha realizado un llamamiento a sumarse esta tarde, a las 20.00 horas en la plaza de España, a la concentración convocada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas.

Ha insistido en que "no cabe otra opción que ir todos unidos, es una lucha sin cuartel y necesitamos todos ser soldados y estar contra esta lacra". No obstante, ha manifestado su respeto al protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que también ha convocado una concentración de repulsa ante este asesinato a las 12.00 horas de este jueves, si bien ha deseado que el consistorio asista también al acto programado para esta tarde.

Asimismo, ha manifestado que desde las 12.00 horas de este jueves y durante 24 horas las banderas de la Delegación ondearán a media asta en señal de duelo. También el Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado 24 horas de luto oficial y el Gobierno de Aragón ha convocado una concentración en su sede, en el edificio Pignatelli.

En todo caso, la delegada ha deseado que todas las instituciones trabajen junto a la Coordinadora de Organizaciones Feministas para que "busquemos una hora y un único lugar para que todos vayamos unidos" a estas concentraciones.