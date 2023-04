Las mujeres realizadoras destacan en el palmarés de la 16ª edición de Ecozine Film Festival

ZARAGOZA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres realizadoras han destacado en el palmarés de la XVI edición de Ecozine Film Festival, cuyos premios "camaleones" se han entregado en una gala que ha tenido lugar este viernes, 21 de abril, en el Auditorio CaixaForum de Zaragoza.

Desde el día 12 de abril pasado, la XVI edición del festival internacional de cine ambiental, que termina este viernes día 21, ha recibido a más de 40 invitados internacionales entre cineastas y jurado. El embajador de esta edición es el naturalista y escritor

Joaquín Araújo Ponciano.

La Sección Oficial Competitiva cuenta en esta XVI edición con 34 títulos en las categorías de Largometraje Documental (7), Cortometraje Documental (11), Cortometraje Ficción (6) y Cortometraje Animación (10), de más de 550 películas recibidas de 40 países.

En la gala de clausura han participado el director de Ecozine, Pedro Piñeiro y la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández.

El artista británico, afincado en Zaragoza desde hace seis años, Daniel Quezada Manchester, ha interpretado en el escenario "What a wonderful world", en referencia al lema de este año 'un mundo maravilloso'. La película "Sew to say", de Reino Unido y rodada en 2022, de la española Rakel Aguirre, ha ganado el 'Camaleón' al Mejor Largo Documental Internacional, mientras que la española "Robin Bank", de Anna Giralt se ha llevado el premio a Mejor Largo Documental Nacional.

DOCUMENTAL Y CORTO ANIMACIÓN

En la categoría de Mejor Corto Documental, el primer premio se ha entregado a la película "Wrought", rodada en Canadá en 2022, dirigida por Anna Sigrithur y Joel Penner; mientras que el "Camaleón" para el Mejor Cortometraje de Ficción ha ido a "Estrellas del desierto", rodada en Chile en 2022, de Katherina Harder Sacre; y el premio a Mejor Corto de Animación ha recaído en la película "Once there was a sea", una producción de Polonia y Eslovaquia, de Joanna Kozuch.

"Loop", rodada en España, en 2020, de Pablo Polledri, ganadora recientemente a un Goya como Mejor Cortometraje de Animación y reconocida en diversos festivales, ha obtenido el premio de la Sección Jóvenes, el único que otorga el Premio del Público en Ecozine Film Festival.

Cerca de 4.000 estudiantes de Zaragoza, Pamplona, Comarca del Aranda, en Zaragoza; L'Eliana, en Valencia; Alto Palancia, en Castellón; y Matarraña, en Teruel, se han preinscrito para esta sección que ha contado con una programación de ocho cortometrajes --animación, documental y ficción--.

En la sección Ecozine Young Film Festival, creada con el objetivo de promover y estimular la creatividad de los jóvenes a lo largo de la producción de obras audiovisuales en temática medioambiental, la película ganadora con el premio a Mejor Corto Internacional en la categoría de menores de 12 años, ha sido para "Reducir, reutilizar y reciclar" --Argentina, 2021--, dirigida por Lucio Álvarez y Jardín 905 de Mar Chiquita.

En la categoría de mayores de 12 años, el Premio a Mejor Corto

Internacional se ha ido para "Respira" --España, 2021--, dirigida por Sara Aísa, bajo la coordinación de Ricardo Huerga, de la IES Pedro de Luna de Zaragoza.

"#UNMUNDOMARAVILLOSO": ECOZINE EN LAS REDES

El Premio al Compromiso con el Medio Ambiente Berta Cáceres, en honor de la activista del medio ambiente hondureña asesinada en 2016, ha sido en esta XVI edición de Ecozine Film Festival para la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), que trabaja por preservar espacios naturales amenazados por la edificación de nuevas urbanizaciones en lugares sensibles bajo el señuelo de la construcción de nuevas estaciones de esquí sin viabilidad.

La XVI edición del festival, coorganizado por la Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza, con el patrocinio de Tranvías de Zaragoza, FNAC España y con el apoyo del Gobierno de Aragón fue inaugurada oficialmente el pasado 12 de abril en la Filmoteca de esta ciudad aragonesa.

El certamen internacional tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente, además de promover actividades paralelas relacionadas con el arte y temática medioambiental.

Las proyecciones de los filmes se anuncian en la página de Facebook de Ecozine 'Ecozine Film Festival' y en la cuenta de Twitter '@ecozieFilmFest', así como en la página web oficial del Festival 'http://festivalecozine.es/'.