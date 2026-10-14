Un multitudinario Rosario de Cristal recorre las calles de Zaragoza con recogimiento y devoción a la Virgen del Pilar

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de zaragozanos y visitantes se han sumado al Rosario de Cristal para recorrer las calles del Casco Histórico de Zaragoza con recogimiento y devoción a la Virgen del Pilar.

Las fiestas del Pilar continúan hasta el 18 de octubre, pero este evento pone el cierre a dos intensas jornadas festivas multitudinarias y consecutivas que vive la capital aragonesa en las fiestas del Pilar.

Son la ofrenda de flores, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad; y el mismo 13 de octubre cuando por la mañana se celebra la ofrenda de frutos en la que cerca de 4.000 oferentes han llevado su productos a la Virgen del Pilar para luego donarlos al Banco de Alimentos y la Hermandad del Santo Refugio que los destinarán a personas vulnerables.

El Reglamento de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza marca que la corporación municipal cierra la comitiva y los concejales se organizan a ambos lados en sentido inverso a su precedencia protocolaria, mientras que la máxima autoridad de la ciudad, en este caso la alcaldesa, cierra la comitiva al final de las filas.

En esta edición, la alcaldesa Natalia Chueca, ha lucido una reproducción inspirada en las clases acomodadas del siglo XIX compuesto por jubón de seda brocada en color negro, una basquiña de seda y terciopelo en color negro y un mantón de motivos chinescos del siglo XX. Se ha cubierto la cabeza con una mantilla de terno en tul bordado y además, la alcaldesa ha llevado el rosario que le regaló el Papa Francisco.

SIMBOLISMO

El Rosario de Cristal es una solemne procesión de 258 faroles y 15 carrozas de cristal emplomado que recorre las calles del centro histórico con inmensa participación popular desde el siglo XIX. La procesión sólo sale un día al año por las calles de la ciudad, la noche del 13 de octubre.

El resto del año se pueden visitar los faroles y carrozas en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza, situada en la plaza San Pedro Nolasco. Este espacio expositivo ofrece la oportunidad de admirar el valioso legado histórico, religioso y cultural que constituye el patrimonio del Rosario de Cristal.

Tras la fundación de la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar, en 1889, surge la idea de dotar a la procesión de una colección de faroles iluminados que representaran cada una de las partes de la oración del rosario.

Se encarga el diseño al entonces arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza, Ricardo Magdalena, y desde entonces, cada 13 de octubre al atardecer, los fieles, ataviados con sus mejores galas o con el traje regional, salen en procesión por las calles del Casco Histórico de Zaragoza portando cada una de estas joyas de cristal.

Al atardecer y hasta llegada la medianoche desfilan las monumentales carrozas de los Misterios Luminosos, Gozosos, Dolorosos y Gloriosos y entre ellos, los devotos cargando los faroles de mano que simbolizan los Padrenuestros, Avemarías, Glorias y Letanías. Se trata de una procesión muy emotiva y de gran valor artístico y cultural.

INCIDENTE

La carroza de la Reina de la Hispanidad sufrió un accidente el 13 de octubre de 2023, cuando chocó contra un edificio y provocó su rotura en numerosos cristales.

Se repuso tras diseñar un nuevo chasis de aluminio con dirección de corona giratoria y suspensión neumática individual para soportar sus casi 3.000 kilos y se instaló un sistema eléctrico moderno y más ligero. Además, todos los cristales dañados se fabricaron de nuevo uno a uno de forma artesanal.

Con los fragmentos de cristal que se recogieron tras el accidente, la artesana Noël Giménez elaboró unas 300 joyas exclusivas --colgantes, pendientes y pines-- para recaudar fondos y ayudar a sufragar los costes de la restauración.