Narbona no tiene conocimiento de ninguna denuncia respecto a su gestión como ministra de Medio Ambiente

Publicado 17/04/2019 14:01:06 CET

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE y cabeza de lista al Senado por Madrid en las elecciones generales del próximo 28 de abril, Cristina Narbona, ha manifestado que no tiene conocimiento de la existencia de ninguna denuncia respecto a su gestión como ministra de Medio Ambiente, para añadir que "ninguna de las personas que colaboraron conmigo cuando fui ministra está siendo investigada".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en un acto electoral en Zaragoza, después de que el cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, se haya preguntado este miércoles por qué la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sigue como presidenta del PSOE si tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal del PSOE.

Suárez ha dicho que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga las órdenes de pago de la sociedad pública Acuamed, que firmó Narbona y que, presuntamente, sirvieron para financiar sendas campañas del PSOE en 2007 y 2008, sumando 18 millones de euros, según sus datos.

"No conozco dicha denuncia", ha dicho Narbona, que ha opinado que el PP pretende "hacer creer a los ciudadanos que todos somos iguales; pues no, lo siento mucho, todos no somos iguales, algunos hacemos un uso diferente del dinero público, que no enriquecer a algunos cuantos".