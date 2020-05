Los niños de acogida en Aragón reciben el diploma de héroes del confinamiento

ZARAGOZA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los niños que se encuentran en situación de acogida en Aragón han recibido esta semana el diploma del presidente de la comunidad autónoma, Javier Lambán, que agradece su esfuerzo y les acredita como héroes del confinamiento.

Según ha informado el Departamento de Ciudadanía y derechos Sociales del Ejecutivo, este documento es un premio para todos los niños aragoneses por su comportamiento ejemplar y por "haber superado su primera cuarentena con buena actitud y una gran sonrisa", como reza el diploma.

Tras el aluvión de solicitudes que se recibieron en la primera semana después de que el presidente lo colgase en su perfil de Twitter, ahora llega el momento para 300 niños que viven en residencias infantiles en Aragón.

"Estos niños son unos campeones y el diploma significa para ellos que, entre todos, con buena actitud, hemos aportado nuestro granito de arena para salvar vidas", ha señalado la directora de las residencias infantiles Salduba y Medina Albaida de Zaragoza, Mari Carmen García Mármol. En estos dos centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se alojan niños de entre 7 y 18 años.

García ha asegurado que han pasado por varias etapas durante el confinamiento y que no ha sido fácil, pero que ya se ve la luz al final del túnel. "Hemos tenido altibajos. Los primeros días fueron complicados; había tensión, enfado, rabia", ha indicado. Después, "los niños entendieron que no era un castigo que les habíamos impuesto, sino que las órdenes venían de Sanidad y eran para toda la población", ha añadido.

Además, con motivo de la suspensión de clases y el aislamiento se han llevado a cabo tareas escolares, manualidades, se han proyectado series y películas, se han realizado talleres de maquillaje y, sobre todo, de cocina. "Es la actividad estrella por excelencia; han preparado bizcochos, tortitas, galletas... Hemos descubierto en este tiempo muchas actividades nuevas que no se nos habrían ocurrido antes", ha señalado la directora.

PASEOS DE LOS MENORES

Con el permiso aprobado por el Gobierno de España para que los menores pudieran salir a la calle, los pequeños han aprovechado para airearse en estos primeros paseos. "Es un alivio el poder dar una vuelta, ver el parque o simplemente ir a comprar unas chuches. Un respiro para ellos, porque ya parece que entramos en una nueva normalidad", ha asegurado García.

En los paseos siempre se tienen en cuenta las normas de distanciamiento social y que no se debe jugar con otros niños. En el caso de los adolescentes, a veces salen solos y otras con los educadores.

Pese a la dificultad de la cuarentena, los menores han mejorado su relación entre ellos y con los educadores. "Han sido semanas bastante largas y con mucha incertidumbre. Nosotros les hemos explicado día a día la información y la actualidad, que encerrarse era necesario para que todo saliese bien y ellos han hecho un gran esfuerzo. Sin duda, convivir las 24 horas ha mejorado la relación de grupo por ambas partes, niños y educadores, algo que no siempre se ha visto".

No obstante, ha resaltado que la situación todavía no ha terminado. "No bajamos la guardia, seguimos trabajando, y ahí estamos, viviendo este presente que nos toca vivir a todos", ha apostillado.