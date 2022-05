"No hay formación que sea profesional, si no está vinculada a la empresa", afirma un experto de CEOE

Juan Carlos Tejeda imparte una conferencia en el Grupo San Valero sobre la nueva ley de la FP

El director de Formación y Educación de CEOE, Juan Carlos Tejeda, ha sostenido que no hay formación que sea profesional "si no está vinculada a la empresa" y ha considerado que si bien ha habido un cambio social y empresarial, todavía hay que avanzar más para que el 50 por ciento de las plantillas "sean perfiles de FP".

Tejeda, que ha participado en la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, como experto en el ámbito formativo, ha pronunciado la conferencia 'La nueva FP, el reto educativo', en la sede del Grupo San Valero, en Zaragoza, entidad que ha organizado este acto en colaboración con CEOE Aragón.

El especialista ha explicado que, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la FP, en 2025, en España, se necesitará un 50 por ciento de trabajadores con una cualificación media, frente a un 25 por ciento actual; un 34 por ciento con cualificación alta, cuando ahora su presencia es de un 40; y un 16 por ciento con cualificación baja, sobre el 35 por ciento de 2021.

A su entender, el "reto" como país es pasar de una cualificación baja a una media y para eso "la clave es la FP". Asimismo, ha dicho que la tasa de matriculación de FP en España es inferior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde es de un 29 por ciento y un 15 en la Unión Europa, mientras que en España es de un 12 por ciento.

Tejeda ha asegurado que si bien queda camino por recorrer, hay datos que reflejan un "cambio sustancial" en los últimos años, con cada vez más jóvenes matriculados en FP y su incorporación a la empresa, también en sectores que tradicionalmente no lo hacían, como el financiero y de los seguros.

Este curso 2021-2022, el número de estudiantes de FP ha rozado el millón, con un incremento sobre el curso anterior de un 17,6 por ciento, lo que supone una "explosión", frente a un 3 y 4 por ciento de subida de las matrículas en Bachillerato y en la Universidad, respectivamente.

Ese aumento se ha dado especialmente en la FP superior, donde ha sido de un 22,8 por ciento, de un 3% en la FP básica y de un 14 en los grados medios. Tejeda ha vaticinado que "en pocos años" la FP "superará" a la universidad, que actualmente reúne a 1,3 millones de euros, por muchos factores, entre otros "que muchos jóvenes universitarios se dan cuenta de que la forma de incorporarse al mercado de trabajo es la FP".

RELACIÓN

En este sentido, ha dicho que un 20 por ciento de los estudiantes universitarios cursan después FP para especializarse. Asimismo, uno de cada cinco titulados de grado superior se matricula en la universidad inmediatamente después.

"La FP ya no es una vía alternativa, sino complementaria a la universidad", y, precisamente, la nueva ley contempla un reconocimiento mutuo de las enseñanzas de FP de grado superior y las universitarias; itinerarios formativos con pasarelas entre ambas; y colaboración entre centros de FP y Universidades para generar conocimiento e innovación.

"Por fin se hablan de tú a tú", algo necesario ante la necesidad, a partir de ahora, de la formación a lo largo de la vida, en la que se irá pasando de un ámbito a otro, ha estimado Juan Carlos Tejeda.

El director de Formación y Educación de CEOE ha aportado otros datos, como que la inserción laboral de la FP ha superado en 2020 en un 44,2 por ciento a la del Bachillerato y cerca de un 53 por ciento a los egresados universitarios. A su entender, la primera "es más inmediata, más tecnológica" y éste es un mensaje "que trasladar a los jóvenes".

Asimismo, ha mencionado que si bien los salarios no se han igualado, durante la pandemia los de los trabajadores con FP han sido los que menos han disminuido.

VELOCIDAD

Tejeda ha esgrimido que el mundo se encuentra en un proceso de cambio "disruptivo", una de cuyas principales características es la velocidad de las innovaciones, junto a otros elementos, como un nuevo marco geopolítico, cambio demográfico, climático, laboral y de las empresas.

Todo esto "afecta al mundo de la cualificación", habiendo quedado "muerto y enterrado" el concepto de formación, trabajo y jubilación, y primando el proceso de aprendizaje y de adquirir competencias "a lo largo de toda la vida laboral", un ámbito en el que la FP es una "buena herramienta".

Según ha glosado, no solamente van a desaparecer puestos de trabajo y se van a crear otros nuevos, sino que los que perduren también deberán incorporar nuevas competencias.

Tejeda ha sostenido que la nueva ley, que entró en vigor el pasado 21 de abril, "pone a la empresa en el centro de la FP" porque es donde se define, retribuye y reconoce la competencia y es una "oportunidad" para que la FP se acerque a la empresa y viceversa.

Ha enumerado varios aspectos de la nueva norma, como el hecho de que ofrece un sistema completo de la FP, que incluye toda la formación acreditable, aunque sigue habiendo una diferencia entre ésta y la no acreditable, una materia que queda pendiente de integrar, entre otras cosas, teniendo en cuenta que este último es el ámbito donde se dan las microformaciones, "muy cortas" de duración, pero de "alto impacto" en el mundo empresarial.

Además, ha expuesto que de los 20 millones de trabajadores que hay en España, once millones no tienen ninguna competencia acreditada, "más de la mitad no tienen ningún título" y lograr la integración entre la formación acreditable y la que se da en el ámbito del trabajo contribuiría a hacer frente a esta situación, ha apostillado.

FP DUAL

Respecto a la FP dual, ha referido que todos los estudiantes que alcancen un certificado o título pasarán por la empresa durante su formación, según la nueva ley, si bien ha aclarado que habrá dos maneras de hacerlo, la general, con una colaboración de hasta un 20 por ciento en los resultados de aprendizaje en la empresa y sin que haya vinculación contractual, y la intensiva, con una colaboración en más del 30 por ciento y vinculación contractual.

Ha recordado que la FP ya cuenta con la Formación en Centros de Trabajo (FCT), si bien con la nueva ley las empresas pasan "de receptora de jóvenes en prácticas a que los estudiantes reciban formación teórico-practica tanto en el centro educativo, como en la empresa".

Tejeda ha querido aclarar que existe un periodo transitorio donde podrá haber contratos y becas, pero a partir de 2028 solo se permitirán los primeros. Además, se regula la figura del tutor dual del centro y tutor dual de empresa y se contempla el agrupamiento de pymes y del tutor de empresa compartido. Asimismo, se crea la figura del prospector de empresa, que facilitará el contacto del centro con la empresa, y la de los expertos senior, para actualizar los contenido curriculares.

"CREO EN LA FP"

El ponente ha estado acompañado por el subdirector de Heraldo de Aragón, Santiago Mendive, quien ha conducido el acto, que ha sido inaugurado por el director del área de Empresas del Grupo San Valero, Raúl Millán, y el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo.

Este último ha afirmado: "Creo mucho en la FP, en la necesidad de modernizarla para poder solucionar los problemas que tenemos las empresas" por la imposibilidad de cubrir "los perfiles que vamos a necesitar".

En su opinión, "es el momento de que la FP dé el gran salto" e introduzca cambios en los itinerarios formativos, entre otras cosas, siendo la FP dual "la clave", así como la formación continua de los empleados.

Por su parte, el director del área de Empresas del Grupo San Valero, Raúl Millán, ha explicado que han creado 2.000 nuevas plazas de FP, además de impulsar modelos innovadores, como la FP++, que la vincula con la universidad, y la cátedra de FP++, para incentivar la colaboración y cercanía de la empresa al ámbito formativo.