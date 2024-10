Nolasco asegura que Aragón es "menos seguro" desde que VOX no está en el Gobierno al aceptar inmigración ilegal

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha cargado contra el Gobierno autonómico al afirmar que la comunidad autónoma es "menos segura" que cuando su formación política formaba parte del Ejecutivo, entre otras cosas, por aceptar inmigrantes ilegales.

Durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad este jueves, 17 de octubre, Nolasco se ha dirigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para reprocharle: "Los aragoneses necesitan estar seguros y usted no está garantizando su seguridad".

Nolasco ha criticado que Aragón no se haya negado a acoger más menores migrantes mientras Cataluña sí lo ha hecho. "¿Quién me va a decir que las competencias en seguridad y en inmigración son nacionales?", se ha preguntado, para recalcar que el Gobierno autonómico lo podía haber rechazado, pero no lo hizo "por orden de un jefe que promociona la inmigración ilegal --en alusión al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo--, que únicamente desea instalarse en La Moncloa con mayoría absoluta".

"A los inmigrantes que no se integren, billete de vuelta", ha defendido Nolasco, que ha recordado que VOX salió del Gobierno de Aragón el pasado mes de julio "por principios", al constatar que el PP "no iba a ceder en garantizar la seguridad de los aragoneses impidiendo la entrada de los inmigrantes ilegales".

En este punto, el portavoz de VOX ha cifrado en más de 200 los Menores no Acompañados (MENAS) que han llegado a la comunidad autónoma desde su marcha. También ha señalado que la criminalidad asociada a la inmigración, "que es un hecho", también sigue aumentando, un 8 por ciento desde 2023.

Por ello, ha instado a Azcón a "reconocer que hay culturas incompatibles con la nuestra. Que no respetan nuestros valores ni los comparten. Ni tienen ninguna intención de hacerlo", así como que "la islamización de Aragón es un problema gravísimo, sobre todo, para la seguridad y la integridad de las mujeres".

Del mismo modo, ha reclamado "cortar de una vez por todas" las ayudas a esas ONG "de apariencia buenista, pero que cooperan con las mafias de tráficos de personas y dan falsas esperanzas a muchas personas que vienen engañadas, y algunas de ellas pierden su vida en el mar".

Por su parte, Jorge Azcón ha subrayado que comparte con VOX la necesidad de que una inmigración legal, pero la realidad es que la ilegal existe "y no podemos taparla", de forma que lo que hay que hacer, ha dicho el presidente autonómico, es "ver qué hacemos".

Ante esta situación hay tres posturas, ha precisado Azcón: "La de VOX, que defiende cuestiones irrealizables y eso no es serio; la del PSOE, que es no hacer nada; y la de del PP, que defiende un Pacto de Estado y la solidaridad".

PREOCUPACIONES DE LOS ARAGONESES

Por otro lado, Nolasco ha destacado la preocupación de los aragoneses por la pobreza y la exclusión social, anotando que el 20,4 por ciento de los aragoneses vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, es decir, 2 de cada 10. El 10 por ciento de los aragoneses, ha puntualizado, está en situación de pobreza, de modo que "no podemos ofrecer ayudas sociales a aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular".

Además, ha ahondado en un "fenómeno dañino" como es la 'okupación', que es "terrible" en algunos barrios de Zaragoza y ha afeado al Gobierno de Aragón que haya decidido "estudiar" si pone en marcha la oficina antiokupación propuesta por VOX cuando estaba en Ejecutivo.

En cuanto a la despoblación, Alejandro Nolasco ha aseverado que la solución para paliarla no es "sustituir a los nacionales por millones de inmigrantes. No es llevar más de 100 inmigrantes a Mora de Rubielos", sino "aplicar políticas de familia para que los jóvenes puedan independizarse y tener hijos", porque "sin nacidos no hay nación".

En lo relativo a la educación, Nolasco ha defendido la "libertad" y ha emplazado al Gobierno de Aragón a "conseguir que las aulas, los libros de texto y los centros educativos sean espacios libres de ideología. Hay que sacar de las aulas el alarmismo climático, la ideología del decrecimiento, la ideología de género, la propaganda trans, la perspectiva de género, la criminalización de los varones por el hecho de serlo o el apoyo al terrorismo".

CAMPO ARAGONÉS E INDUSTRIA

Asimismo, el parlamentario de VOX ha acusado al Ejecutivo aragonés de "destruir el campo" por su impulso de la Agenda 2030 "que no quieren los aragoneses" porque incrementa los precios de producción. Tanto el PP como el PSOE, "con sus políticas progres, están hundiendo el campo aragonés y lo están arruinando" al fomentar la competencia desleal con terceros países.

"Tenemos que tener soberanía alimentaria, porque sin autosuficiencia alimentaria solo nos queda depender de Marruecos, que traen a sus ilegales y también sus productos. Cualquiera diría que el PSOE y el PP obedecen órdenes de Mohamed VI. Y esto es intolerable", ha opinado Nolasco.

También ha acusado al Gobierno de Aragón de "cómplices y colaboradores necesarios de la mayor destrucción del paisaje aragonés jamás vista" al permitir la tala de más de dos millones de árboles y destruir la provincia de Teruel con el Clúster del Maestrazgo.

En materia de industria e inversiones, Alejandro Nolasco ha aconsejado a Azcón "bajar de esa élite tan difusa a la economía de la gente de la calle y hablar con los empresarios que levantan la persiana todos los días y no pueden contratar a un empleado porque han heredado la fábrica de un tío y han tenido que arruinarse para pagar sus impuestos", frente a "grandes inversiones" como la de Blackstone y su centro de datos en Calatorao de 7.500 millones de euros.

En este sentido, Azcón ha comentado que la razón por la que miles de millones de euros de inversión vienen a Aragón "es porque producimos energía renovable" y, en la actualidad, es un factor competitivo económicamente.

"El factor diferencial que da competitividad a nuestro territorio nos la da el sol, el viento, y el territorio", ha anotado Azcón, que ha insistido en que es necesario dar "seguridad jurídica" y, para ello se impulsará una Ley de la Energía y un Plan Energético 2025-2030.