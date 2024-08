Nolasco califica como "delirante y aberrante" la próxima llegada de 120 malienses a Mora de Rubielos

MORA DE RUBIELOS (TERUEL), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado como "delirante y aberrante" la próxima llegada a la localidad turolense de Mora de Rubielos de un grupo de 120 malienses procedentes de Canarias tras la decisión del Gobierno de España, que a su juicio "se dedica a repartir como auténticos fardos tirados a estas personas de las que no sabemos nada, sus antecedentes penales o si hablan o no el idioma".

Nolasco ha comparecido este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Mora de Rubielos tras prohibir la Subdelegación del Gobierno en Teruel la manifestación convocada por VOX para expresar su rechazo a la llegada de esos migrantes.

"Es algo delirante meter a esos 120 inmigrantes ilegales en un pueblo de 1.500 personas que todos sabemos que luego en invierno tiene menos de esas 1.500 personas, es una absoluta aberración. Supone prácticamente el 10% de la población de la localidad", ha criticado.

Una llegada ante la que ha mostrado su estupefacción por el hecho de no conocer nada de los migrantes: "Son personas que no sabemos quiénes son, qué es lo que quieren hacer en este país, ni sabemos sus antecedentes penales, no sabemos qué es lo que han hecho, no sabemos si hablan el idioma, si no lo hablan, no sabemos absolutamente nada de ellos".

Nolasco ha apuntado directamente al Gobierno de España, que se dedica "a repartir como auténticos fardos a estas personas, algo que desde luego, no comulga con ese espíritu humanitario del que presumen. Pero ¿qué humanitario? Si los dejáis como fardos tirados por los sitios", ha insistido.

Una próxima llegada ante la que Nolasco ha prevenido de posibles incidentes, de los que responsabiliza por anticipado a PP y PSOE: "Yo hago responsables, tanto al PP como al PSOE, de cada machetazo, de cada robo, de la inseguridad de las calles".

En ese sentido, Nolasco ha aludido a la salida de VOX del Gobierno de Aragón: "Nosotros nos fuimos por una cuestión de principios, porque no íbamos a permitir la inseguridad en las calles. No queremos que haya ni un solo mena más, no queremos que haya un solo robo, no queremos que haya inseguridad en Aragón".

Frente a su postura, ha situado a "los políticos, que actúan de una manera absolutamente delirante, les importa un bledo, no se van del sillón ni con agua caliente y lo que les importa únicamente es el salario y repartir a estos inmigrantes", ha expresado acompañado de compañeros de formación y algunos vecinos.

"Agradezco la presencia de las personas que nos acompañan, a pesar de la prohibición tirana que nos han hecho, de verdad, paremos esto de una puñetera vez. Manifestémonos, incrementemos las manifestaciones, hagamos fuerza en las calles y hagamos una verdadera oposición a este Gobierno de Sánchez y una verdadera oposición a todos los demás partidos como el PP, porque el PP, el PSOE y Mohamed VI son un trío y el PP y el PSOE trabajan a las órdenes de Mohamed VI", ha apuntado.

Al respecto ha abundado en su censura al PP: "No es más que el PSOE azul y participa de estos hechos criminales, porque realmente todos los crímenes, por pequeños que sean, todas las cosas que se hagan en este pueblo a causa de la traída de los 120 inmigrantes ilegales, va a pesar en la conciencia y va a pesar en la responsabilidad política de PSOE y PP y por supuesto de todos los partidos de la extrema izquierda que son los que han fomentado esto".

Sobre la prohibición de la manifestación que Vox había convocado para este sábado en la localidad turolense, el portavoz de la formación ha estimado la decisión como "inédita". "El subdelegado del Gobierno en Teruel, miembro del sicariato político de Sánchez, a las órdenes de este tirano, ha prohibido una legítima manifestación para que los vecinos pudieran mostrar su disconformidad. Y son muchos vecinos los que querían mostrar su enojo ante la llegada de 120 inmigrantes ilegales", ha espetado.

Sobre los argumentos esgrimidos para desautorizar la protesta, Nolasco se ha preguntado cómo podía haberse presentado la solicitud con diez días de antelación con la "tremenda opacidad de este Gobierno criminal, que lo hace siempre todo por la puerta de atrás".

"Nos enteramos el martes y presentamos la solicitud el jueves y nos dicen que no se ha cumplido con los 10 días de antelación, pero cómo va a ser posible", se ha preguntado.

Además ha considerado que demorar la convocatoria ese plazo, cuando ya se hubiese producido la llegada de los malienses, "habría hecho que perdiese su objeto y sentido". "Y además lo hacen el jueves jueves para que el viernes tengamos solo un día y no podamos recurrir ante el TSJ porque no da tiempo materialmente para que nos resuelvan favorablemente esta absoluta conculcación de derechos fundamentales, un atropello como nunca de este Gobierno criminal, de esta tiranía de Sánchez que nos prohíbe manifestarnos", ha afeado.