Nolasco (VOX) carga contra Azcón y "su camarilla" por el retraso en el presupuesto para 2025: "Es dejación de funciones"

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha cargado contra el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y "su camarilla", en referencia a los consejeros, por la falta de presupuesto para Aragón para 2025, algo que ha calificado de "dejación de funciones absoluta, irresponsabilidad y negligencia gravísima".

Así lo ha manifestado Nolasco este jueves en una rueda de prensa en la que también ha alertado de la situación de la sanidad en el medio rural, para la que ha pedido "soluciones ya". "Comenzamos mal el año y es que la sanidad rural está absolutamente hecha polvo", ha lamentado.

El parlamentario de VOX ha informado de que no ha habido ningún contacto con Jorge Azcón para abordar el presupuesto para 2025. "No sé si es que el presidente está en el Caribe, como hace un año por estas fechas, no sé si está en Puerto Rico, si está de viaje por el Caribe con algún amigo suyo para traer empresas o inversiones a Aragón, para hacer otro tipo de anuncios, pero lo importante, lo tangible, no las historias del Caribe ni de fondos daneses, es que no tenemos presupuestos y su obligación es traerlos y no lo ha hecho todavía y no sé a qué leches está esperando".

En este punto, ha expuesto que los consultorios médicos "están peor cada día" y también los médicos. Asimismo, ha recalcado que Aragón continúa como la comunidad autónoma con "las peores carreteras" y se sitúa como el territorio en el que más ha crecido la inseguridad de toda España. Tras enumerar estas cuestiones, Nolasco ha ironizado: "Por estas fechas estaba en el Caribe. No sé si habrá vuelto a repetir la hazaña".

NEGOCIACIÓN

Por otra parte, Nolasco ha rehusado hablar de "líneas rojas" de cara a una posible negociación del presupuesto para 2025 y ha aclarado que en VOX hay "prioridades y propuestas" que ya se han detallado "40 veces".

En este sentido, ha enumerado la bajada de impuestos, un plan especial de autovías para Teruel, la revitalización del aeropuerto de Huesca y la lucha contra la despoblación.

"Habíamos quedado en traer wifi, en arreglar, de una vez por todas, los consultorios médicos de los pueblos, que son auténticas salas del horror algunos. Todo esto se había hablado que íbamos a hacerlo y que íbamos a mejorarlo en este año", ha expuesto Nolasco, quien ha indicado que sin conexión a internet no es posible consultar el historial médico de un paciente y, por tanto, tratarlo.

"Tampoco se habla de la vivienda que se les puede dar preferentemente a aquellos médicos que quieran ir a los pueblos, a nuestros pueblos a atender a la gente", ha comentado.

No obstante, la condición "número uno", según ha destacado Alejando Nolasco, es parar la inmigración ilegal, "decir que no en las reuniones, que no queremos más ilegales, que no podemos más".

Ha asegurado que existe una "vinculación directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia" y ha señalado que Aragón es ya la comunidad autónoma "más insegura" de toda España, dado que es el territorio en el que más se ha incrementado la inseguridad. "Sin seguridad no hay libertad", ha defendido.

Además, ha reclamado el "cierre de chiringuitos" que, en su opinión, sirven para "mantener a gente que simplemente está en este cambalache de los partidos". Ha pedido aplicar "políticas del sentido común" y ha afirmado: "O paguitas para los MENA o pensiones para las abuelas".

El dinero, ha dicho, "no es ilimitado", de modo que hay que destinarlo a "cosas que merecen la pena", entre las que ha citado ayudar a las pymes, que representan el 99 por ciento del tejido empresarial aragonés, en lugar de "favorecer a unos megarricos para que se carguen el Maestrazgo". Respecto a esta zona de la provincia turolense "también hablaré con Azcón", ha apostillado Nolasco.

DESPROPÓSITO

El diputado de VOX se ha preguntado "a qué viene tanta demora", al tiempo que ha criticado que Azcón "diga que no hay presupuesto" porque espera los 87 millones de euros "del gobierno del psicópata Sánchez", algo que ha tildado de "despropósito absoluto".

Mientras, "estamos parados, la actividad está parada, como las consejerías que nosotros --VOX-- dejamos, por cierto. Eso también hay que decirlo. Están bastante paradas", ha apuntado el que fuera vicepresidente del Gobierno de Aragón hasta julio de 2024, cuando la formación rompió su pacto con el PP por discrepancias en política migratoria.

Por último, Alejandro Nolasco ha aseverado que la "irresponsabilidad" de la falta de presupuesto para 2025 en Aragón es "imputable, cien por cien, al presidente del Gobierno de Aragón y a su camarilla".