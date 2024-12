Nolasco (VOX) exige a la actual consejera de Justicia la creación del Juzgado número 3 de Monzón

MONZÓN (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido a la Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón la creación del Juzgado número 3 de Monzón cuanto antes.

Nolasco ha criticado en esta localidad altoaragonesa la "ausencia de planes" de la citada Consejería, al tiempo que ha denunciado en la localidad altoaragonesa el tremendo colapso del Juzgado de Monzón, y de otros en Aragón, como Alcañiz o Jaca.

En Monzón, Nolasco ha estado acompañado de los diputados de VOX por Huesca, David Arranz y Fermín Civiac, y de la concejal de VOX en Monzón, Lorena García.

"El tremendo colapso o atasco de este juzgado de Monzón y de otros que hay en Aragón. Hay que crear este juzgado número 3 de Monzón ya, cuanto antes. Es lo que le pedimos a la vicepresidenta --Mar Vaquero--, que dé la cara y que nos diga qué plan tiene para la Consejería de Justicia, porque todavía no sabemos nada", ha manifestado.

El portavoz de VOX ha continuado diciendo que "estamos aquí para denunciar algo que nos parece gravísimo y es el tremendo colapso que hay en el juzgado de Monzón, que no es imputable a los propios juzgados, sino que se debe a la gran cantidad de trabajo y a la falta de personal y de profesionales".

En opinión de Nolasco, "el gobierno actual no está haciendo absolutamente nada. Desde que nosotros dejamos la Consejería de Justicia en verano, no se ha vuelto a hablar de la creación de nuevos juzgados. Que son necesarios en Alcañiz, en Jaca, o aquí en Monzón. Hay que buscar una solución ya porque hay un colapso. Y exigimos la creación de este Juzgado número 3 para Monzón ya".

"NO SABEMOS NADA"

Se ha preguntado: "¿Sabemos si se van a continuar haciendo pruebas para la detección de la edad real de los supuestos menas o de los inmigrantes ilegales como nosotros estábamos haciendo? ¿Sabemos realmente si se ha pedido, porque hay que pedirlo antes, al Consejo General del Poder Judicial ya la creación de este juzgado de Monzón o el de Jaca o el de Alcañiz? No sabemos nada".

Ha incidido en que "tampoco sabemos qué va a pasar con las oficinas anti-ocupación. ¿Sabemos qué va a pasar con las oficinas para asistencia a las víctimas de los delitos de la tercera edad o de los menores? Tampoco sabemos nada". "No sabemos cuál es el plan que tiene esta Consejería de Justicia. Nos parece algo gravísimo y el principal punto es desatascar los juzgados. Porque si no, no hay una atención real al ciudadano, que es lo importante".

Nolasco ha expuesto que "el PP y el PSOE no sólo siguen atacando la independencia judicial repartiéndose los jueces políticamente. Y lo vamos a ver esta semana, con esa terna en la que Vox no ha propuesto ningún candidato. No sólo eso, sino que encima tampoco quieren arreglar los problemas técnicos que tienen los juzgados".