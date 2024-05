La nueva Ordenanza de Movilidad hará obligatorio el uso del casco a los usuarios de patinetes eléctricos

ZARAGOZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves el anteproyecto de la nueva Ordenanza de Movilidad Urbana de la ciudad, que entre otras cosas, hará obligatorio el uso del casco a los usuarios de VMP. Este texto proseguirá ahora su trámite administrativo habitual, es decir: será expuesto a Información Pública durante 30 días naturales para, posteriormente, estudiar las alegaciones y votos particulares de los grupos municipales que pudieran presentarse. El objetivo es que la ordenanza quede aprobada en el Pleno del mes de julio.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el concejal de VOX David Flores han dado cuenta del anteproyecto en el transcurso de una rueda de prensa. "Nuestro objetivo ha sido, y pienso que está conseguido con este anteproyecto, que la Ordenanza de Movilidad sea un documento que no sólo compile normativa que hasta ahora estaba dispersa, sino que lo haga de manera sensata y priorizando aspectos como la seguridad vial, garantizando que la ciudadanía pueda tener a su disposición un amplio abanico de modos de transporte que garantice la convivencia y la sostenibilidad".

El nuevo texto matiza y consolida muchas de las propuestas que ya estaban plasmadas en el borrador inicial. Así, por ejemplo, se hace obligatorio el uso del casco para todos los usuarios de VMP (patinetes eléctricos), limitando a 16 años la edad mínima para su conducción. Respecto a las bicicletas, será obligatorio el casco en menores de edad. Además, se deberá disponer de seguro de responsabilidad civil

En todos los casos, bicicletas y patinetes, se deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil obligatorio. En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, aunque en la Ordenanza se hace mención a la misma, su regulación quedará establecida a través de su propia Ordenanza específica, en la que está trabajando y que se espera pueda ser también presentada próximamente.

ESTACIONAMIENTO DE MOTOS

Otro de los asuntos que fueron más comentados tras la presentación del borrador y que ahora se desarrolla es el del estacionamiento de motos y ciclomotores en las aceras.

De momento, sólo será posible si se cumplen diferentes circunstancias explícitas en la norma, como que el área no esté señalizada con una prohibición expresa en sus accesos --como sucede actualmente en todo el entorno de la Plaza de los Sitios--; que no exista prohibición expresa de estacionar en la acera; que no existan espacios específicos o disponibles en la calzada o acera destinados para ello; y que la acera tenga más de tres metros de anchura de paso libre contados desde el bordillo hasta la fachada o cualquier otro elemento situado en la acera.

Sólo si se cumplen todas las condiciones anteriores se podrá estacionar de forma paralela a la acera y a una distancia de 50 centímetros del extremo lateral de ésta. En todo caso, se firma el compromiso de "ejecutar una ordenación de los espacios disponibles y ejecutar suficientes plazas reservadas/autorizadas para motos, en calzada o en espacios peatonales".

Se establece una disposición adicional en la que indica que "transcurridos dos años desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, y previos los estudios e informes oportunos, el Gobierno de Zaragoza podrá, en consideración a la disponibilidad de plazas y espacios para el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores que cubra la demanda existente, dejar sin efecto las excepciones" antes citadas.

La ordenanza incluye, en su artículo 16, el concepto de "carril multiuso", con la elaboración de una nueva instrucción técnica para su gestión. Así, se fija el compromiso de realizar, en el plazo de un año, un estudio por parte de un experto externo, en varias calles de la ciudad, para implantar en modo piloto, en al menos una de ellas, un carril multiusos que sería compartido por bus, taxi y motos.

También, varias mejoras para facilitar a distribución de mercancías, que habían sido solicitadas por el sector del transporte, fundamentalmente en el incremento en 15 minutos más del tiempo disponible para carga y descarga. Además, se modifican los momentos disponibles para realizar sus trabajos las hormigoneras en el sector de la construcción.

La ordenanza abre la posibilidad de señalizar reservas de estacionamiento para distintas actividades sanitarias, como farmacias o clínicas veterinarias, por ejemplo.

Respecto al control de accesos por cámara, se matiza el texto inicial, estableciendo que se podrán utilizar medios técnicos y tecnológicos para la vigilancia de la circulación, el acceso y el estacionamiento, pero siempre garantizando el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Española, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

Para la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes "se ha consensuado una redacción que, manteniendo el foco en la seguridad vial y poniendo en un plano adecuado la sostenibilidad, consolida criterios tan importantes como el uso del casco en los VMP, fija las condiciones para el estacionamiento de motos en espacios peatonales y se abre a estudiar alternativas en el uso de carriles bus y taxi y en los sistemas tecnológicos de vigilancia, así como a favorecer el trabajo de los servicios de reparto a domicilio y la creación de reservas de espacio en lugares donde pueden ser útiles a la ciudadanía".