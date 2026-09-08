La nueva UCI Pediátrica del Hospital 'Miguel Servet' humaniza las habitaciones y facilita la presencia familiar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, visita una habitación de la nueva UCI pediátrica del Hospital Infantil Miguel Servet acompañado por la gerente del Sector Zaragoza II, Patricia Palazón, y el jefe de la unidad, Juan Pablo García Íñiguez. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha inaugurado este martes, 8 de septiembre, la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Infantil 'Miguel Servet' de Zaragoza, con habitaciones más humanizadas, que facilita la presencia de las familias y propicia nuevas formas de trabajo para los profesionales sanitarios.

Con una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, la nueva UCI pediátrica incorpora, en sus 10 boxes individuales, tecnología de última generación, más luz natural y espacios diseñados para que las familias puedan acompañar a sus hijos durante el ingreso.

Cada box dispone de espacio para el acompañamiento de los padres, con cama abatible, y se han habilitado zonas específicas para garantizar la privacidad en la información a las familias.

PATOLOGÍAS COMPLEJAS

La UCI del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza es la unidad de referencia para la atención de pacientes pediátricos críticos de Aragón, La Rioja y Soria y registra alrededor de 450 ingresos al año.

En ella se atienden niños con patologías complejas de distintas especialidades y postoperatorios de alta complejidad. La nueva UCI pediátrica, con una superficie construida de 709 metros cuadrados, supone un salto cualitativo en tres ámbitos fundamentales: seguridad, eficiencia y humanización.

Desde el punto de vista clínico, cuenta con 10 boxes individuales, dos de ellos con aislamiento inverso, duplicando la capacidad actual de aislamiento y mejorando la situación actual, en la que solo se dispone de un espacio común compartido.

Todos están equipados con tecnología avanzada, como columnas suspendidas de doble brazo para gases medicinales y bombas de medicación, sistema de videovigilancia integrada sin grabación y un sistema de llamada de emergencia con señales codificadas, facilitando la actuación inmediata ante situaciones de riesgo vital.

Además, la reorganización del espacio permite afrontar determinadas técnicas sin necesidad de trasladar al paciente fuera de la unidad, como ocurre en el caso de grandes quemados.

El proyecto ha supuesto una inversión de 2.294.350 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón, a los que se suman cerca de 593.000 euros aportados por Aspanoa, Plataforma Europa-Inditex, Grupo Pardo y Fundación Sesé.

"CUIDAR MEJOR A LOS NIÑOS"

Jorge Azcón ha señalado que la nueva UCI pediátrica "es mucho más que una inversión o una reforma, no solamente es tecnología y medios, sino que es esa parte más emocional, más humana, de lo que significa cuidar mejor a los niños que están enfermos y a sus familias", para que los padres "puedan estar mucho más reconfortados dentro de la difícil situación que es tener a un hijo o a una hija en una UCI de estas características". También guarda relación con los profesionales sanitarios, ha observado.

Cada año pasan por la UCI pediátrica del Hospital Infantil unos 450 niños, quienes viven junto a sus familias "algunos de los momentos más difíciles que puedan vivir en su vida" y el Ejecutivo autonómico pretende que les sea "más llevadero" y tengan "una estancia mucho más humana".

Azcón ha puesto de relieve la colaboración de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (ASPANOA), que ha puesto "una piedra muy importante" para humanizar este espacio, destacando su "sensibilidad" al aportar la visión de las familias. Ha realzado el valor de la colaboración público-privada.

Del nuevo equipamiento ha mencionado las camas en las que podrán pernoctar los familiares para acompañar 'in situ' a sus hijos ingresados y los dos boxes con aislamiento inverso, que facilita el trabajo de los profesionales y la estancia de las familias en los casos de enfermedades contagiosas.

Además, se podrán aplicar algunas técnicas sin necesidad de trasladar a los pacientes y se mejora la consulta de nefrología pediátrica ya que los 10 boxes están equipados para realizar hemodiálisis, lo que incrementa la seguridad del tratamiento. La nueva UCI incorpora una nueva central de monitorización, monitores portátiles y sistemas inteligentes de aviso y alarma.

TRANSFORMACIÓN DE LA UCI

La gerente del Sector Zaragoza II, Patricia Palazón, ha indicado que "la transformación de la UCI pediátrica ha sido un proyecto muy importante para el Hospital 'Miguel Servet' y para la atención pediátrica en Aragón".

El Gobierno de Aragón "ha realizado un esfuerzo muy importante para hacer posible esta nueva unidad", ha continuado Palazón, recalcando que "esta nueva UCI pediátrica es el resultado del trabajo de muchas personas que han aportado ideas, tiempo, esfuerzo e ilusión para conseguir un espacio mejor para los niños que atendemos en unos momentos especialmente difíciles, también un espacio mejor para sus familias y para los profesionales que trabajan allí día a día".

"Cuidar a un niño que está enfermo críticamente exige la mejor tecnología disponible, pero también espacios que favorezcan la cercanía, la intimidad y la confianza de las familias, y esta reforma nos garantiza el poder cumplir con este objetivo".

SIGLO XXI

El jefe de la unidad, Juan Pablo García Íñiguez, ha expuesto que esta nueva UCI "lleva años gestándose, no ha aparecido de repente", y es "resultado de una necesidad, también de mucha ilusión, de muchas conversaciones y, sobre todo, del trabajo de muchas personas que creyeron que nuestros niños merecían una UCI pediátrica pensada para el siglo XXI".

"Un proyecto como este necesita tiempo, continuidad y el compromiso de diferentes equipos y etapas en la Administración", ha enfatizado García Íñiguez

"Inauguramos una forma diferente de entender la atención intensiva pediátrica: La tecnología está aquí y es fundamental, pero siempre debe estar al servicio del niño", ha manifestado el jefe de la unidad, realzando que la seguridad para el paciente es "irrenunciable" junto con "la humanidad".

"Cuando un niño entra en la UCI pediátrica no entra solamente un paciente, entra un niño, y con él entran sus acompañantes, sus miedos, sus preguntas, su incertidumbre y toda una historia que no aparece en ninguna monitorización", motivo por el que el niño y su acompañante se sitúan "en el centro de la unidad".

"Tenemos mejores espacios, nuevas posibilidades y más tecnología, pero sobre todo tenemos una oportunidad de mostrar que se puede hacer una medicina intensiva pediátrica excelente y profundamente humana, que podemos cuidar al paciente con rigor científico sin perder el contacto humano, que podemos cuidar al niño y cuidar también a quienes lo acompañan", ha concluido.