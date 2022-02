El nuevo contrato de transporte sanitario urgente de Aragón aumentará en 80 el personal y mejora los tiempos de llegada

Elimina ambulancias, pero pasan de 45 a 52 los vehículos de soporte vital básico y se incrementa el tiempo presencial en las bases

ZARAGOZA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 en Aragón, Amparo García, ha manifestado que el nuevo contrato para el transporte sanitario urgente contempla una dotación de 80 trabajadores más, pasando las horas semanales en las que estarán presencialmente en las bases de 2.147 a 5.033, contribuyendo así a reducir los tiempos de llegada.

García ha reconocido que se suprimirán las 19 ambulancias con las que se cuenta en la actualidad, pero siete de ellas pasarán a ser vehículos de soporte vital básico, que se incrementarán de 45 a 52, además de que se introduce dos nuevos recursos de alto nivel asistencial.

En rueda de prensa, la gerente del 061 ha precisado que las mejoras supondrán un incremento anual del contrato de cerca de cuatro millones de euros y ha remarcado que se garantizará "que la asistencia sanitaria llega a todos los puntos de la geografía" de Aragón y "no se disminuye la atención ni al medio rural, ni al medio urbano".

Por su parte, el gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), José María Arnal, ha recordado que el pasado 25 de enero se publicó en la plataforma de contratación del sector público el anuncio previo para la licitación del contrato de este servicio, que tendrá una duración de cuatro años y se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

La fecha en la que se publicará la licitación será el próximo 1 de marzo, se estima que el contrato se adjudicará en un mes y que, tras las adaptaciones necesarias, se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre. La actual adjudicación concluye este año.

Arnal ha indicado que desde el pasado 25 de enero se han celebrado reuniones con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y los presidentes de las diputaciones provinciales para informarles de las condiciones del nuevo concurso.

Ha añadido que la atención de urgencia tiene lugar en el centro de salud o en el domicilio y para realizar el traslado a la urgencia hospitalaria se requiere de un medio de transporte "que lo garantice en el mejor tiempo posible y en las mejores condiciones", siendo el 061 quien decide cómo se hace "atendiendo a criterios de gravedad, proximidad y disponibilidad", de manera que el sistema sanitario público "mantiene el control sobre la actividad principal" y subcontrata las actividades complementaria", como conductores, Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) y vehículos.

DESGLOSE DE MEDIOS

La gerente del 061 ha explicado que, hasta ahora, se ha contado con ambulancias, vehículos de soporte vital básico y vehículos de soporte vital avanzado. Estos últimos se dividen, a su vez, en UMEs y UVIs. Ha señalado que las ambulancias "no son consideradas transporte sanitario" porque "no tienen competencias en la asistencia a la urgencia", aunque sí en el transporte no urgente, ya que solo cuentan con un conductor.

En estos momentos, se poseen 22, cuatro en la provincia de Huesca --más tres más estacionales--, ocho en la de Teruel y siete en Zaragoza.

Por su parte, los vehículos de soporte vital básico están dotados con dos profesionales --un conductor y un Técnico en Emergencias Sanitarias--, "con capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia" y, además, están dotados para que, un momento determinado, se incorporen los sanitarios "y puedan pasar de soporte vital básico a avanzado". En Aragón, se dispone de 45 de estos recursos y con el nuevo contrato se va a pasar a 52.

SOPORTE VITAL AVANZADO

Dentro de los vehículos de soporte vital avanzado, UMEs están dotadas con médico, enfermero, conductor y técnico y las UVI con conductor, médico y enfermero. Se utilizan cuando se prevé una necesidad de asistencia sanitaria en ruta.

La gerente del 061 ha detallado que el nuevo contrato introduce el soporte vital avanzado con enfermería --que cuenta con enfermero, técnico y conductor-- y el vehículo de intervención rápida --médico, enfermero y técnico--. El primero dará soporte a traslados de secundarios entre hospitales y el segundo será una unidad de apoyo para la ciudad de Zaragoza.

El nuevo contrato contempla 13 UMEs, ocho UVIs, un soporte vital avanzado con enfermería y un vehículo de intervención rápida, así como los 52 vehículos de soporte vital avanzado mencionados.

El pliego contempla que los vehículos de soporte vital avanzado para dar servicio al territorio aumenten las horas de presencialidad de los trabajadores en las bases lo que permitirá reducir en, al menos, 15 minutos la activación del recurso, frente a las ambulancias convencionales que por no contar con conductor con presencia física siempre tienen un tiempo de activación de 15 minutos.

Además, en la nueva propuesta los vehículos de soporte vital básico con presencialidad las 24 horas pasan de seis a 20, incluyendo los fines de semana. También se incrementa el número de estos vehículos especiales para condiciones climatológicas adversas, que pasan de 6 a 11.

Según ha apuntado la gerente del 061, "se reduce el número global de vehículos, pero no la potencialidad de asistencia", además de que se incorporan "dos nuevos recursos de alto nivel asistencial" y aumenta las horas en que los profesionales estarán presencialmente en las bases.

Asimismo, el nuevo pliego aumenta el personal y su formación, se mejora el equipamiento sanitario de los vehículos y los soportes vitales básicos se puedan transformar en vitales avanzados.

Estas mejoras han tenido en cuenta el estudio realizado sobre las características sociodemográficas, el acceso a vías de comunicación, el acceso a otros recursos sanitarios y la situación geoestratégica, para que en las zonas donde hay más de cuatro avisos urgentes al día hay un medio las 24 horas al día todos los días de la semana, en las que se dan entre tres y cuatro, 12 horas presenciales de lunes a domingo, y donde hay menos de tres avisos por día, siete horas diarias de presencia física, de lunes a domingo, de manera se añade la presencialidad los fines de semana.

El servicio cuenta ahora con 560 trabajadores y en 2021 ha realizado 137.337 movilizaciones, de ellas, 7.167, de ambulancias convencionales, el 5% del total; 66.946 de soporte vital básico; 12.716 de UMEs; 9.200 de UVIs; 2.900 de vehículo de intervención rápida; 37.349 del SUAP --servicio de asistencia domiciliaria-- y 976 de otros --como helicópteros y ambulancias de Cruz Roja o DYA--.

CONFLICTO LABORAL Y PENALIZACIONES

La gerente del 061 ha explicado que el conflicto laboral por el convenio colectivo entre la actual contratista del servicio y los trabajadores es algo que se debe dirimir entre las partes y desde la Administración lo que se ha de exigir es que se cumpla con las condiciones del pliego.

"Si no se hace, en la mano de la Administración está elevar propuesta de sanción", como ha ocurrido, ha constatado, por no haberse dado una "prestación ágil de la asistencia en algunos puntos" ante la carencia de personal para coger un vehículo o porque éstos se encontraban "con ruedas pinchadas".

"Ha habido unos actos vandálicos que han impedido que las ambulancias salgan en tiempo y forma" y "el responsable es la empresa", que tiene la obligación de sustituir los recursos para poder dar el servicio, ha dicho la gerente del 061.

Asimismo, ha comentado que si en un periodo de seis meses ha habido una docena de problemas, se han llegado a registrar en un mes hasta 129 y al mes siguiente, 140.

El gerente del Salud ha apuntado al respecto que la empresa debe establecer los mecanismos "para obviar estas circunstancias" y "si hay un conflicto, no tiene por qué repercutir en la asistencia que se da a los ciudadanos".