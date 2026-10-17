Las obras de la Chía-Plan cerrarán el año al 30% de ejecución y la pista quedará renovada a finales de 2027

Las obras de la Chía-Plan cerrarán el año al 30 por ciento de ejecución. - DPH

HUESCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de acondicionamiento y asfaltado de la pista de 25 kilómetros que une las localidades de Plan y Chía avanzan al ritmo previsto y terminarán el año al 30 por ciento de ejecución, por lo que la pista quedará totalmente renovada a finales de 2027.

Los trabajos, que comenzaron el pasado mes de mayo, han avanzado sobre todo en la margen de Chía donde ya se han ejecutado todas las obras de drenaje y explanación, se han creado muros de escollera, se ha echado la zahorra y ha comenzado a aplicarse el riego bituminoso con gravilla previo al asfaltado. Unos trabajos que seguirán progresando hasta la llegada de la nieve.

En la vertiente de Plan también se ha comenzado a trabajar en los seis primeros kilómetros desde el puerto de Sahún, donde se han realizado las obras de drenaje y parte de la explanación. Los trabajos avanzarán hasta el 1 de diciembre, fecha en la que entran en vigor, hasta el 1 de septiembre, las restricciones por afecciones al urogallo.

En el resto de la pista hacia Plan se podrá seguir trabajando también hasta que lleguen las primeras nevadas. En paralelo, se está actuando en la canalización de la fibra óptica que también unirá ambos valles.

De este modo, los vecinos de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza y los turistas que visitan esta zona del Pirineo evitarán un rodeo de 90 kilómetros lo que supondrá un ahorro de unos 45 minutos en el tiempo de viaje.

La reforma favorecerá, además, el trabajo de los ganaderos y agricultores de estos valles que utilizan especialmente la pista sobre todo desde la primavera hasta el otoño.

Esta obra supone una inversión total de 7,5 millones de euros, cofinanciados por el Gobierno de Aragón, que aporta 4,2 millones de euros, y la DPH que asume los 3,3 millones restantes. La previsión es que los trabajos concluyan a finales de noviembre de 2027.