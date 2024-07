Octavio López celebra la implantación de XPO Logistics en Plaza, que "está colmatada" y Fomento la ampliará

ZARAGOZA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha celebrado este lunes, 22 de julio, la implantación de la empresa XPO Logistics en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), que "está colmatada" y que el Departamento "ampliará".

En declaraciones a los medios de comunicación, López ha destacado que XPO Logistics ha apostado con "claridad, rotundidad y contundencia" por Plaza.

Ha indicado que el Ejecutivo regional está en condiciones de mejorar las infraestructuras de Plaza y sus accesos "para hacer la vida de las empresas y los trabajadores más cómoda y últil, al servicio de la logística y la Comunidad Autónoma".

El titular de Logística ha comentado que la mejora de los accesos está en plazo, precisando que los accesos al Puente Turiaso serán una realidad antes de finalizar 2027, añadiendo que se ampliará la plataforma con tres millones de metros cuadrados.

"Aragón en sí misma es una plataforma logística y el área metropolitana de Zaragoza va a disponer de una superficie muy importante de parcelas para el establecimiento de grandes empresas", de manera que la logística no solo continuará en Plaza, "la joya de la Corona", sino que llegará al área metropolitana, asimismo en Teruel, Huesca y Fraga, además de "posicionar" un polígono logístico en Tarazona, también en Calatayud y Alcañiz "para ser lo más competitivos posible con las comunidades limítrofes con Aragón".

Octavio López ha señalado que también se está confeccionando un catálogo digitalizado para que las empresas conozcan plaza antes de visitar la plataforma personalmente.

"En estos momentos en Aragón, por suelo no va a ser, por energías no va a ser, por sol no va a ser, por viento no va a ser", ha continuado López, quien ha concluido afirmando: "Tenemos todas las condiciones, absolutamente todas, para ser los más competitivos de Europa y de los más competitivos del mundo a la hora de poner encima de la mesa suelos para el establecimiento de empresas logísticas que desarrollan innovación, sostenibilidad y futuro".

El consejero ha recordado la inversión ya comprometida de 7 millones de euros "para convertir uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Zaragoza, la Torre del Agua, en el Faro Mundial de la Logística, un lugar de encuentro, de conocimiento y de innovación que colocará a la capital aragonesa en la cúspide internacional de este sector".

SOLUCIONES LOGÍSTICAS SOSTENIBLES

XPO Logistics, proveedor líder de soluciones logísticas integrales innovadoras y sostenibles en toda Europa, ha inaugurado este lunes su nuevo centro logístico de 9.300 metros cuadrados en Plaza. Esta instalación impulsará el empleo local, mejorará la eficiencia logística y aumentará la competitividad del tejido empresarial de la región utilizando tecnología punta.

La nueva plataforma de transporte y distribución cuenta con 9.300 metros cuadrados de superficie de almacenaje en una parcela de 21.700 metros cuadrados, desarrollada por Montepino a través de la aragonesa Valfondo, la principal gestora de activos logísticos de la Península Ibérica.

Equipada con 52 muelles de carga y descarga, 6 de ellos dedicados a la actividad de última milla, el centro incrementa la superficie operativa de XPO en Aragón a 28.600 metros cuadrados, con capacidad para almacenar en torno 2.500 palets y mover más de 1.500 palets diarios.

Su ubicación estratégica en Plaza permite mejorar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental de los servicios de paletería y última milla de XPO, gracias a la proximidad de la instalación a la capital de Zaragoza.

XPO Logistics ofrece soluciones integrales de logística, transporte y distribución tanto a nivel nacional como internacional. En el nuevo centro de Zaragoza, el 65% de la superficie está destinada a la operativa de los servicios de paletería y de entregas de última milla, mientras que el 35% de la superficie restante se dedica a operaciones logísticas como la descarga de contenedores y trailers, almacenamiento, picking y preparación de pedidos, expedición, manipulaciones, y demás servicios de valor añadido. Desde sus oficinas se gestionan los servicios de transporte de carga completa y grupaje nacional e internacional para clientes de la región.

El director general del sur de Europa y Marruecos, XPO Logistics, Massimo Marsili, ha manifestado: "Estamos encantados de expandir nuestra presencia en Aragón, una de las regiones más dinámicas desde el punto de vista de desarrollo de negocio de España. Este innovador centro no solo refuerza nuestra capacidad para ofrecer las soluciones logísticas de la compañía, sino que también abre nuevas oportunidades de negocio y posibilidades de diversificación, contribuyendo al continuo crecimiento de XPO Logistics en la región. En los últimos cuatro años, nuestra facturación en Aragón ha aumentado un 164% hasta alcanzar los 50 millones de euros en 2023".