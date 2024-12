Octavio López dice que el mapa concesional de transporte "es mejorable" y reconoce "el retraso" en su aplicación

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Logística, Vivienda y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha asegurado este viernes que el mapa concesional del transporte por carretera "es manifiestamente mejorable" y ha reconocido "el retraso" en su puesta en marcha.

"Fuimos más optimistas de la cuenta", ha afirmado en una interpelación con la diputada del PSOE María Rodrigo, en la sesión plenaria de las Cortes.

Octavio López ha aseverado que el mapa concesional "necesita más medios económicos y técnicos de los inicialmente asignados y no refleja las necesidades actuales de Aragón".

Ha afirmado: "El mapa concesional está sujeto a un régimen concesional y hay un principio de derecho administrativo que es que cuando tú implementas una concesión administrativa no puedes tocar nada, absolutamente nada de lo que va en el pliego".

"Nos propusimos inicialmente implementar el mapa en el primer semestre de 2024 y después de los recursos y las dificultades técnicas y administrativas, el director general se reunió con todos los portavoces a decirles a ustedes en octubre que teníamos que retrasar la implementación de esa puesta en escena del mapa, precisamente, uno, para no incumplir la normativa de la concesión y dos, para intentar ajustarnos a los procedimientos judiciales en marcha", ha aseverado López.

"Lo aplicamos como ustedes lo dejaron o no lo ponemos en marcha, teníamos que decidir, o no ponerlo en marcha, lo que hicieron ustedes durante seis años o ponerlo en marcha con todas las dificultades técnicas, jurídicas, económicas y de procedimiento que nos encontramos, así que no quisimos perder el tiempo", ha expuesto López.

Ha expuesto que a día de hoy se han implementado 6 de los 15 lotes, que incluyen 120 líneas que dan servicio a 304 municipios y 900.000 ciudadanos, incluyendo la ciudad de Zaragoza. "Iremos poniendo en marcha las líneas restantes con orden, con método, con rigor y desde la máxima información, haciendo los ajustes que sean necesarios".

"No hablamos con cada uno de los alcaldes porque hemos delegado esa función en la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, que es la que está gestionando esas dificultades", ha dicho Octavio López, quien sí se entrevistará con los alcaldes que se lo soliciten.

"DESCONCIERTO"

María Rodrigo ha llamado la atención sobre "el desconcierto generado con la puesta en marcha del mapa concesional, que se gestó en la anterior legislatura con el cuatripartito", que "supone un incremento de la inversión muy sustancial" de 4 a 15 millones de euros.

"Con este mapa se pretendía que todos los núcleos de población que tengan al menos diez habitantes tuvieran garantizados al menos una conexión con la localidad donde esté situado el centro de salud como referencia para muchos otros servicios y necesidades de la población. Se trataba de conseguir que muchas localidades que hasta ahora no tenían servicio de autobuses lo tuvieran".

La parlamentaria del PSOE ha señalado que "después de 16 meses de gobierno no han hecho caso de las reiteradas peticiones de establecer diálogos con ayuntamientos y comarcas: Hable con los alcaldes y alcaldesas porque no puede haber un corte total de información entre el Pignatelli y los ayuntamientos".