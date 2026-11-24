El coste del despliegue del operativo de vialidad invernal de la Diputación de Teruel asciende a 600.000 euros. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) ha activado el operativo de vialidad invernal, al que se suma esta temporada un convenio nuevo con Frías de Albarracín y la implantación de un silo ubicado en Valdecuenca que aumentará los tiempos de paso de la ruta de El Vallecillo, al no deber bajar a Teruel a efectuar la carga.

También destaca la mejora de los equipos de extendido de fundente para tres vehículos pick-up, con la incorporación de tres saleros de mayor capacidad que duplican el valor previo con hasta 0,6 metros cúbicos por pick-up.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha dado a conocer los detalles en rueda de prensa junto al diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Francisco Narro, y el responsable del Servicio José Salvador. El operativo estará activo hasta el 15 de abril de 2026.

El coste estimado del despliegue para la campaña de este año asciende a los 600.000 euros, entre suministro, vehículos, personal y convenios con otras administraciones fundamentalmente, e incluye el uso estimado de 1.200 toneladas de sal utilizadas en silos y almacenes de diputación provincial de Teruel en un 90%, mientras que el resto se emplean en en Big-Bags de 1 tonelada, para uso propio y/o municipal.

La Diputación además dispone de sacas de sal para suministrar a los ayuntamientos que lo soliciten para que puedan acometer la limpieza invernal de las calles principales de acceso a colegios y centros de salud.

ACTUACIÓN EN LA PROVINCIA

La Diputación de Teruel despliega el operativo siguiendo un Protocolo de actuación en caso de grandes nevadas, redactado en 2015, y que se activa a partir de los avisos de previsión meteorológica emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que comprenden tres niveles: Alerta amarilla, naranja o roja; PreEmergencia y Emergencia. Cada uno de esos niveles establece una activación de medios.

El protocolo propio establece 13 rutas de limpieza para atender a las carreteras que se limpian por convenio con el Gobierno de Aragón y 5 zonas de trabajo que limpian los equipos conveniados con las distintas comarcas o ayuntamientos. Estas zonas incluyen, desde la ciudad de Teruel, hacia el sur y el oeste, abarcando la Sierra de Albarracín, parte del Alto Jiloca y de las Cuencas Mineras así como parte de la Comunidad de Teruel y de la del Matarraña. En las comarcas del Maestrazgo, Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos hasta Montalbán, el convenio establece que cada administración asume la limpieza de las carreteras de las que son titulares.

Dentro de las zonas conveniadas existen carreteras no catalogadas que limpia la Diputación municipal por ser el único acceso a municipios. Estas carreteras son las de acceso a Almohaja; la carretera que comunica Rubiales, Tormón Alobras y Veguillas; la carretera de acceso a Corbatón; la carretera de acceso a Cuevas de Portalrubio y la carretera de acceso a Cervera del Rincón.

En las zonas más alejadas de los Parques de Maquinaria que la Diputación de Teruel tiene en Teruel y Alcañiz, la fórmula adoptada para su limpieza es la formalización de convenios con diferentes ayuntamientos y comarcas.

Esta fórmula se utiliza tanto para la limpieza de vías propias de la Diputación como para reforzar el dispositivo en las zonas asignadas mediante el convenio con el Gobierno de Aragón. Así, la Diputación de Teruel cuenta con convenios con las siguientes administraciones: Ayuntamiento de Guadalaviar, Ayuntamiento de Gúdar, Ayuntamiento de Fortanete, Ayuntamiento de Camarena de la Sierra, Comarca del Matarraña, Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal y Comarca del Maestrazgo.