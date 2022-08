Orós (PP) dice que el proyecto de ley de familias del Gobierno es "decepcionante", le sobra literatura y faltan medidas

ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanía y Servicios Sociales del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Marián Orós, se ha referido al proyecto de ley de apoyo a las familias del Gobierno de Aragón como "decepcionante", añadiendo que le sobra literatura, le faltan medidas y "refleja esa manía que tiene la izquierda de retorcer el lenguaje".

Orós ha criticado que "después de mil excusas", a falta de seis meses para que termine la legislatura, el Gobierno de Aragón presenta un proyecto de ley de apoyo a las familias a finales de julio en las Cortes.

"Pensábamos que iba a apoyar a todas las familias, que impulsaría la natalidad, protegería la maternidad y contendría medidas importantes de fomento a la conciliación y la corresponsabilidad más allá de lo que ya existe", ha explicado la portavoz de los 'populares".

Sin embargo, ha continuado Orós, "es exactamente las misma ley que presentaron en 2018, pero con menos artículos, pasando de 54 a 50, dejando por el camino el fondo social de vivienda, las prestaciones por corresponsabilidad parental y las ayudas por excedencia paterna, que eran sus medidas estrella en 2018". Asimismo, han sustituido "maternidad por persona gestante", y el impulso a la natalidad es una mera anécdota, ha añadido.

"En el Partido Popular estamos convencidos de la importancia de las familias, y de que esta institución tiene que ser la piedra angular sobre la que giren todas las políticas públicas", ha detallado Marián Orós.

Ha aludido a la heterogeneidad de las familias y a la obligación de los distintos gobiernos de, dentro de sus competencias, apoyarlas, impulsarlas y protegerlas, especialmente en momentos de crisis económica, como la actual, que afecta estas de manera importante. Por eso, para el PP era importante que el Ejecutivo autonómico presentara un buen proyecto de ley.

"Desde el PP hemos preguntado en reiteradas ocasiones cómo avanzaba la ley y cuándo iba a llegar", y las respuestas del Ejecutivo aragonés eran las siguientes: "próximamente, ya llegara y estamos en ello", ha comentado.

ANTECEDENTES

Los antecedentes de este proyecto de ley demuestran "la apatía y la desidia" con la que el Gobierno de Aragón está tratando a las familias de la comunidad autónoma, ya que en el año 2014 se aprobó una ley de apoyo a las familias que al actual presidente del Ejecutivo regional, Javier Lambán, "no le gustaba", y decidió modificar.

En 2018, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, aseguró que se trabajaba en una ley "innovadora, integradora e importante", que pretendía dar respuesta a cuestiones como la conciliación laboral y familiar, la baja natalidad o la despoblación. "Este proyecto ni siquiera llegaron a registrarlo", ha aclarado Orós.

En el actual proyecto de ley, "resulta paradójico" que además de dejar atrás "sus medidas estrella", se deshagan de la estrategia aragonesa para la conciliación y la corresponsabilidad.

Además, con respecto a la natalidad, este proyecto de ley no contempla ninguna medida para su impulso, ya que en Aragón "tenemos graves problemas de natalidad y somos un desierto demográfico. Ha apostillado: "No hay ayudas para las familias que quieren tener hijos y no pueden, ni tampoco prestaciones para las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad".

Tampoco existen plazos en esta ley, ha criticado la portavoz 'popular', pero lo que no le falta es garantizar el mantenimiento y transmisión de las lenguas propias de Aragón, como recoge en el articulo 16, ha señalado.

En definitiva, desde el PP consideran que a este proyecto de ley de apoyo a las familias le falta "compromiso, reconocimiento y medidas de apoyo e impulso para todas las familias aragonesas", y le sobra "populismo", puesto que los términos natalidad o maternidad no aparecen citados más de dos veces.

Sin embargo, se dedica un capítulo entero a las nuevas modalidades de familia, ha precisado Orós, y se ha preguntado: "¿Debe ser este el fin más importante de una ley de apoyo a las familias? A nuestro entender no, porque es una mirada muy corta reducir una ley a eso".

"DECEPCIONANTE"

En septiembre se activará este proyecto de ley, que para el PP es "absolutamente decepcionante" y por tanto, ha asegurado Marián Orós, desde su formación política se aportarán muchos conceptos "que se les han debido olvidar y son fundamentales".

"Veremos si PSOE, CHA, Podemos y, sobre todo, el PAR quieren apoyar a las familias o pretenden cumplir expediente y obtener algún titular", ha abundado.

No obstante, ha agregado: "Esperemos que el cuatripartito --PSOE, Podemos, PAR y CHA-- negocie y se modifique de manera sustancial esta ley", porque lo que demuestra este proyecto de ley es la apatía y falta de compromiso del Gobierno de Aragón con las familias".