Celma (PP) pide al Gobierno de Aragón que las ayudas a los afectados por el incendio del Moncayo "lleguen ya"

ZARAGOZA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, le ha pedido al Gobierno de Aragón que "no se lave las manos" y que las ayudas dirigidas a los agricultores y ganaderos afectados por el incendio de Añón del Moncayo "lleguen ya", y que se reparen las infraestructuras dañadas por el fuego "de manera inmediata".

Ramón Celma se ha reunido este martes en Vera de Moncayo con los alcaldes afectados por el incendio y ha visitado también la localidad de Añón de Moncayo. El fuego, que ha afectado a unas 6.000 hectáreas, se inició el pasado 13 de agosto y fue dado por controlado por el operativo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (INFOAR) el 18 de agosto.

El portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del PP en las Cortes de Aragón, ha apuntado que se trata de una situación "muy preocupante" no solo porque "el paisaje es desolador" sino porque el fuego ha destruido el medio de vida de muchas de las personas que viven en estos pueblos y que necesitan alternativas para seguir trabajando.

"No entendemos las excusas del Gobierno de Aragón para lavarse las manos y no involucrarse de una manera directa en los problemas de infraestructuras que tienen todos estos pueblos como consecuencia de los incendios", ha manifestado.

Celma ha hecho alusión a la historia de un ganadero de 60 años, vecino de Alcalá del Moncayo que ha perdido a causa del incendio la totalidad de sus cabezas de ganado, y que no tiene otro medio de vida para seguir en su pueblo. El popular se ha cuestionado: "¿Qué hace este ganadero y su familia si no recibe las ayudas del Gobierno de Aragón?".

"No necesitamos que se anuncien ayudas económicas, necesitamos que lleguen ya y que se reparen estas infraestructuras de manera inmediata", ha esgrimido Celma.

El portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del PP en las Cortes de Aragón ha expresado que se sienten "satisfechos" por el decreto de ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por el incendio de Ateca que lanzó el Ejecutivo aragonés hace unos días. En este sentido, Celma ha dicho que "ese decreto con esas mismas características se tiene que ver ampliado y en él se deben incluir a todos los agricultores y ganaderos de la comarca del Moncayo y a los afectados por el incendio de Nonaspe".

NORMAS MEDIOAMBIENTALES

El portavoz del PP en Zaragoza ha recalcado que algunas normas medioambientales se tienen que cambiar y el Gobierno de Aragón "no se puede lavar las manos, no puede poner excusas y decir que esto no va con ellos".

Celma ha pedido medidas legislativas que modifiquen los aspectos que "equivocadamente se llaman medioambientales pero que lo único que hacen es entorpecer el medio ambiente de estas zonas".

Dada las circunstancias actuales, el portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del PP en las Cortes de Aragón, se ha cuestionado que estas normas no dejen a los agricultores limpiar con tranquilidad los cauces de las acequias, pastar en determinados lugares del monte o labrar campos abandonados, ya que el no poder llevar a cabo estas acciones propicia que durante incendios como el de Añón del Moncayo estos lugares funcionen como "combustible".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Moncayo y presidente de la comarca de Tarazona y el Moncayo, Alberto Val, ha afirmado que se tenía que haber evitado este incendio con la limpieza de los montes de la zona durante los meses de invierno.

"Tenemos que ser los propios agricultores y ganaderos de la zona los que mantengamos limpio el campo", ha afirmado Val, y ha pedido apoyo al Gobierno de Aragón diciendo que se sienten "abandonados" en ese sentido.