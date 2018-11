Pablo Iglesias afirma que "nuestra democracia no se merece" la foto de Juan Carlos I con el heredero saudí

Publicado 26/11/2018 21:13:21 CET

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha aseverado esta tarde en Zaragoza que "nuestra democracia no se merece" la foto del rey emérito Juan Carlos I con el heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en Abu Dabi de quien ha dicho que es "responsable de un asesinato execrable".

Así lo ha afirmado Iglesias durante el acto de presentación de su libro 'Nudo España' junto a Enric Juliana, celebrado en el Teatro Principal de Zaragoza y en el que ambos autores han dialogado sobre varios de los temas que protagonizan su publicación.

Iglesias se ha referido al 40 aniversario de la Constitución y a la situación de la monarquía, para observar que "el miedo a la democracia se ha terminado en España" y el país es "lo suficientemente maduro" como para elegir "cada cuatro, cada cinco o cada siete años a su jefe de Estado", si bien ha estimado que sería inviable un modelo jacobino de republica, sino que debería respetarse la "diversidad" del país.

En su opinión, la transición fue un proceso político "exitoso", dado que recibió el apoyo de una gran parte del país y convirtió España "en una democracia homologable" a las del resto de su entorno, pero ha advertido de la "tomadura de pelo" que supone que se pretenda narrar la historia "como un cuento de hadas y no con rigurosidad histórica".

En este punto, ha afirmado que el rey emérito Juan Carlos I "que fue un franquista conocido y que no dejó de serlo" logró convencer a los españoles de que la monarquía era "la única garantía" para evitar un golpe militar "y posiblemente fue así" y después del golpe del 23F "Juan Carlos se ganó la simpatía y el cariño de una parte importante" de los ciudadanos, pero se ha preguntado "en 2018 para qué sirve" la monarquía, cuestionando si es "garantía de democracia o estabilidad", para concluir tajante que la sociedad es "lo suficientemente madura" para elegir a su jefe de Estado.

Ha advertido de que es necesario un diálogo entre generaciones y ha reivindicado la "dignidad de la memoria", recordando que el pasado año, en el aniversario de la Constitución, Unidos Podemos, el PNV y otros partidos rindieron un homenaje a los "luchadores por la democracia, los antifranquistas", que produjo "incomodidad a PP, Cs y PSOE", partidos que lo vieron como "un acto contra el rey".

"Hay generaciones que no aceptan que se mantenga el silencio, que comprenden que no habrá revancha ni venganza, pero que quieren recordar", ha sostenido Iglesias, al apostar por construir el futuro "sintiéndonos orgullosos de nuestra historia, con sus claroscuros" y reconociendo a quien peleó por la "justicia social". "Muchas generaciones han perdido el miedo y quieren hablar de todo", ha recalcado.

BLACK MIRROR

El libro, basado en las conversaciones entre el periodista Enric Juliana y Pablo Iglesias, se inicia con una reflexión sobre los robots y las tecnologías. Al respecto, el líder de la formación morada ha comentado que cuando piensa en robots le viene la imagen de la serie de televisión Black Mirror, especialmente cuando ve a personajes como "Trump, Salvini o Santiago Abascal a caballo en el siglo XXI" que parecen formar parte de "una distopía de Black Mirror" que convierte el futuro "en miedo en lugar de en esperanza".

Sobre la Unión Europea, ha mencionado que se construyó sobre los pilares de la "prosperidad y el mínimo respeto a la democracia" y a la protección de los derechos sociales y ha sentenciado que una Europa que "no mire al Sur" y no supedite sus intereses a los de Estados Unidos no sobrevivirá, reivindicando una Europa social y con soberanía militar.

Al respecto, ha lamentado que la fotografía del expresidente del Gobierno, José María Aznar, con los presidentes de EE.UU. y Reino Unido en las Azores en marzo de 2003, previa a la invasión de Irak, fue una "prostitución de los intereses europeos" y un momento de "irresponsabilidad".

OTROS POLÍTICOS

Sobre Aznar, ha destacado sin embargo que es un hombre "muy trabajador". En sus inicios "no era brillante" en la política, pero "con enorme tesón se convirtió en jefe de su partido" y ha subrayado también que "aprendió inglés de mayor", lo que demuestra, según Iglesias, que es una persona que lucha por cumplir sus objetivos "a pesar de sus propios límites". No obstante, "hay un momento en que se ve su pequeñez y es después de los atentados del 11-M", dado que "sabía la verdad y se asustó y mintió".

Del líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha observado que de las decisiones y elecciones que tome "dependerá el futuro de su partido", mientras que de los líderes de Cs, Albert Rivera e Inés Arrimadas, el secretario general de Podemos ha resaltado que son "excelentes comunicadores", aunque ha estimado que Inés Arrimadas es "más sofisticada" y comprende mejor algunas situaciones en la política. "Rivera se ha dado cuenta de ello y no se hasta qué punto le gusta", ha dicho irónico.

Del presidente del PP, Pablo Casado, ha valorado que "está haciendo sus verdaderas primarias en el PP ahora". Tras comentar que mantiene con Casado "una buena relación personal", ha manifestado que a partir de ahora se verá si va a ser uno de los tres líderes de partidos de la derecha y "los suyos lo reconocen" como tal o si su paso es "más efímero". Por último, ha dicho del Papa Francisco que es "una figura enormemente interesante".

A la presentación del libro 'Nudo España', de Pablo Iglesias y Enric Juliana, han asistido el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, entre otras autoridades y miembros de la formación morada en esta Comunidad.