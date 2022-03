El PAR reclama a los concejales de Cadrete que "no actúen" en nombre del partido

CADRETE (ZARAGOZA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha manifestado que, tras aprobarse la moción de censura a la alcaldesa de Cadrete, María Ángeles Campillos (PP), van a solicitar a sus dos concejales que "no vuelvan a actuar en nombre del partido".

Lucía Remírez Munilla y Juan Jesús Gracia Utrilla presentaron una moción de censura en contra Campillos el pasado 25 de febrero, junto a los tres concejales del PSOE y el exedil de Cs, Alberto Martínez. La medida ha salido adelante, con seis votos a favor y cuatro en contra, por lo que se ha destituido a Campillos y pasa a ocupar su cargo Rodolfo Viñas.

En declaraciones a Europa Press, Izquierdo ha dicho que se remite al acuerdo que se adoptó en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés el pasado 1 de marzo, donde se pidió que retiraran la moción de censura en Cadrete: "Ha sido una decisión personal, que hay que respetar, pero el partido no la comparte, porque somos un partido de llegar a acuerdos".

"Los problemas en Cadrete puede que vengan de largo, pero no es el momento apropiado" para una moción, ha señalado el secretario general del PAR, ya que en estos momentos María Ángeles Campillos se encuentra convaleciente tras ser operada por el cáncer que padece y no ha podido acudir a la votación.

Al no ser militantes del PAR, a estos concejales "les pediremos que no vuelvan a actuar en nombre del partido" ya que "no aprobamos esta cuestión y se les pidió que lo reflexionasen", ha concluido Izquierdo.