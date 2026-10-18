La participación en el cribado de cáncer de mama en Aragón alcanza el 72%, por encima de la referencia de la UE

Día Mundial del Cáncer de Mama. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de cribado de cáncer de mama de Aragón ha alcanzado en 2025, los últimos datos disponibles, una tasa de participación del 72,3%, tres puntos por encima del 70% que establece como referencia la Guía Europea de Calidad en el cribado y el diagnóstico.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este lunes, 19 de octubre, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón insiste en que el diagnóstico precoz es el mejor método para hacer frente a esta enfermedad y anima a todas las mujeres aragonesas de entre 50 y 69 años a participar en el programa de cribado.

De hecho, la tasa de detección del programa es de 5,7 cánceres por cada 1.000 mujeres exploradas y el 73% de los tumores diagnosticados fueron en estadios iniciales, lo que implica un mejor pronóstico y mejor calidad de vida de las mujeres.

El cribado consiste en hacer una mamografía cada dos años a todas las mujeres de 50 a 69 años, que por su edad tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Cada mujer recibe una carta con el día, la hora y el lugar de la cita. Después se le comunica el resultado y cuándo debe volver a la siguiente revisión.

De este modo, a lo largo de 2025 se han enviado 76.995 invitaciones y se han realizado 55.695 exploraciones. Por provincias, Teruel registra la participación más alta, con un 84,4% (6.858 exploraciones de 8.124 invitaciones). Le siguen Huesca, con un 75,6% (10.372 exploraciones de 13.724 invitaciones), y Zaragoza, con un 70% (38.465 exploraciones de 55.147 invitaciones).

Las tres provincias han superado la referencia europea.La participación aumenta con la edad. Entre las mujeres de 50 a 54 años se ha situado en el 66,8%. Ha subido al 72,2% en el grupo de 55 a 59 años y al 75% en el de 60 a 64. Ha alcanzado el 76,2% entre las de 65 a 69 años.

CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, tanto en el mundo como en Europa. Cuando se detecta en estadios tempranos, la supervivencia es alta: la media de la Unión Europea es del 96% y sigue aumentando con el tiempo.

Por su elevada incidencia y su alta supervivencia, es el cáncer con mayor prevalencia en España, con gran diferencia sobre el segundo tumor más frecuente en mujeres, el colorrectal.

El estilo de vida saludable tiene un papel fundamental en la prevención: limitar el consumo de alcohol, evitar el tabaco, seguir una dieta mediterránea y hacer actividad física, sobre todo después de la menopausia, son medidas que ayudan a evitar que aparezca el cáncer.