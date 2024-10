Pepe Álvarez: "No hay otro país de la UE en el que los conductores deban arrastrar su vida laboral hasta los 67 años"

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido la necesidad de instaurar ya con coeficiente de reducción para la edad de jubilación de los conductores de autobuses y de camiones para acabar con la "insoportable" situación que viven porque "no hay un país de la UE en el que los conductores deban arrastrar su vida laboral hasta los 67 años como ocurre aquí".

Álvarez, de visita en Zaragoza para participar en una asamblea de delegados de la UGT, ha señalado a la patronal y al Ministerio de Seguridad Social en el doble objetivo de llevar de manera inmediata a los convenios colectivos la mejora de las condiciones laborales para el sector, que este lunes afronta su primera jornada de huelga, y que se tramite en las Cortes la norma con la que empezar a aplicar un coeficiente de reducción para la edad de jubilación de los conductores de autobuses y de camiones.

"La patronal tiene que ser consciente de que el sector necesita mejoras en el convenio colectivo. No se puede estar cada día llorando porque no encuentra gente para trabajar y luego en la negociación del convenio no hace ni una propuesta que nos permita avanzar", ha criticado.

Álvarez ha afeado el "cinismo" de la patronal: "Esto se ha acabado. El sector del transporte en nuestro país tiene que encontrar un primer acomodo en el contrato relevo a partir de los 63 años y esto hay que llevarlo a los convenios colectivos", ha defendido.

Pero también ha puesto deberes al Ministerio: "Hay que decirle de manera clara y directa que no hay ningún país en la Unión Europea en el que los conductores tengan que arrastrar su vida laboral hasta los 67 años como ocurre en nuestro país porque es absolutamente imposible que una persona que ha empezado a conducir un autobús o un camión a los 20 o los 30 años, cuando llegue la edad de jubilación, a los 67, esté en condiciones de continuar conduciendo un autobús o un camión", ha declarado.