Las pequeñas poblaciones del Alto Aragón lamentan que la desescalada no tengan en cuenta al medio rural

HUESCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pequeñas poblaciones de la provincia de Huesca se muestran perplejas, tras conocer que las fases de desescalada presentadas por Pedro Sánchez no tienen en cuenta el medio rural.

En localidades que no han tenido ningún caso de coronavirus, como es el caso de Boltaña, o en comarcas como la de Sobrarbe con una incidencia muy baja, no entienden que no se haya contemplado iniciar esa desescalada por las zonas rurales, tal y como solicitaba el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán. Consideran que lo lógico hubiera sido ser las primeras en volver a la normalidad y no tener que pasar por las mismas fases que los municipios en los que se concentra más población.

El alcalde de Boltaña, José María Giménez, ha apuntado que "entendemos que hacer una labor como esta no es fácil, pero en Boltaña que tenemos cero casos o en la comarca del Sobrarbe que no hay casi ninguno pensábamos que nos podríamos haber beneficiado de retomar la actividad de alguna manera antes y creíamos que se nos iba a tener más en cuenta en este sentido".

Giménez ha dicho que "queremos leer bien el plan de desescala y valorarlo, pero vemos que todo se decide en Madrid y el mundo rural una vez más queda muy lejos de capital" y "la diferencia entre una capital y un pueblo como Boltaña es abismal".

También el alcalde de Graus y presidente de los populares en la provincia, José Antonio Lagüens, ha lamentado la "decepción" y "confusión" que ha generado la desescalada anunciada por el Gobierno y que se "ha elaborado sin contar con las Comunidades autónomas ni las entidades locales". Ha criticado que el Gobierno siga funcionando "a golpe de improvisación cuando estamos hablando de salud y seguridad de los ciudadanos".

Además de no compartir el plan de desescalada, Lagüens también ha resaltado la "complejidad de las fases" que "dejan en un mar de dudas a muchos sectores y las propias administraciones".