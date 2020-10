Pérez Anadón centrará el presupuesto de 2021 en la Estrategia de Recuperación y espera aprobarlos este año

ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón centrará el proyecto de ley de Presupuestos de 2021 en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, contará con los grupos que la firmaron y espera aprobarlos este año, para que entren en vigor el 1 de enero. Así lo ha indicado este jueves el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien ha comparecido en sesión plenaria de las Cortes para informar sobre la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ha avanzado que el techo de gasto para los presupuestos de 2021 "estará más pronto que tarde". El proyecto de ley presupuestaria se dedicará a "las personas" y "no será restrictivo ni permitirá abundancias ni alegrías", ha continuado el consejero, indicando que "es prioritario facilitar los impulsos -a la economía-- y luego equilibrar las cuentas con la necesaria reforma fiscal, no ahora".

Pérez Anadón ha considerado que más adelante "habrá que revisar el sistema fiscal", puntualizando que hacerlo ahora "sería una gran equivocación" porque equivaldría a gravar "la salida" de la crisis a la vez que se impulsa la recuperación de la actividad, por lo que "podría tener un efecto pernicioso en este momento" y no se debe llevar a cabo "en tanto en cuanto no lleguemos a determinados niveles de PIB".

"Hasta el momento la política está jugando un destacado papel en la reparación de los daños" causados por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y ahora "se requiere un impulso a las políticas de estímulo de la recuperación", ha manifestado el consejero.

El consejero ha alertado del "claro riesgo" de incremento del gasto público y "desplome" de la recaudación a medio y largo plazo, que "se acabará reflejando en el déficit", en el caso de España "agravado" por el punto de partida de los Presupuestos Generales del Estado, ya que "las cuentas públicas todavía no se han recuperado de la crisis anterior", en parte por "el elevado 'stock' de deuda de los últimos ejercicios".

El titular de Hacienda ha planteado que "la esperada reforma del sistema de financiación autonómica debiera redundar de manera importante en la mejora de la suficiencia financiera" debido a "la insuficiencia estructural" de los impuestos autonómicos y el "elevado" nivel de deuda de las comunidades autónomas.

CONSEJO

Carlos Pérez Anadón ha relatado lo ocurrido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra del ramo, María Jesús Montero, ha informado de la activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE para 2020 y 2021, de ahí la suspensión de las reglas fiscales, lo que ha permitido sustituir los objetivos de déficit por una "referencia" que en el caso de las regiones se situará el año próximo en el 2,2 por ciento del PIB.

Los acuerdos comunicados al Consejo permitirán "profundizar en el Estado del Bienestar y favorecer la recuperación social y económica" mediante una "fórmula solidaria para la recuperación", ha aseverado Pérez Anadón, para quien "es crucial blindarnos" ya que "todavía estamos lejos de la solución definitiva" y es necesario garantizar el gasto sanitario y social, "la primera prioridad".

Ha explicado que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las regiones que el Estado asuma el 50 por ciento de la referencia de déficit del 2,2 por ciento del PIB, que se incorporaría a las comunidades mediante transferencias, de manera que el nivel de déficit se situaría en el 1,1 por ciento del PIB, a lo que Aragón se acogerá.

Pérez Anadón ha expuesto que el 2,2 por ciento de déficit no es una cifra al azar, sino que refleja la consolidación del déficit de 2020, que alcanzará el 0,6 por ciento, a lo que se suma el gasto del fondo COVID, el 1,4 por ciento, y un 0,2 por ciento por la diferencia causada por una menor financiación global.

Además, Montero ha informado al Consejo de que España recibirá 12.436 millones de euros del fondo REAT-UE europeo para paliar las consecuencias socio-económicas de la pandemia, reactivar la economía y reforzar el sistema sanitario. Las comunidades autónomas recibirá 8.000 millones en 2021 y 2.000 en 2022, y los 436 restantes se dedicarán, desde el Ministerio de Sanidad, a comprar vacunas y mejorar la Atención Primaria.

El Gobierno de Aragón hará "un esfuerzo ímprobo" para no situarse por encima del 2,2 por ciento de déficit en 2021, aunque "nadie nos obliga", ha subrayado el consejero, quien ha insistido en que "no es el bálsamo de Fierabrás".

"La pandemia ha roto el crecimiento económico esperado en 2020 y condicionará el desarrollo de los próximos años", ha lamentado Pérez Anadón, quien ha llamado la atención sobre "el intenso daño sobre las cuentas públicas".

GRUPOS.

El diputado del PSOE, Óscar Galeano, ha dicho que la ministra "ha escuchado" al conjunto de los Parlamentos autonómicos y de la sociedad y ha animado a "aprovechar las oportunidades que se nos brindan a partir del escenario europeo", tras lo que ha considerado que "con estas nuevas cartas se puede ganar algo más que una partida: la confianza de tantos ciudadanos desconectados ahora mismo de sus instituciones, desilusionado de cómo el Estado y la UE les atendió en otros momentos de dificultad", en alusión a la crisis de 2008.

Desde el PP, Carmen Susín ha dicho que "esperábamos algo más" y ha exigido al consejero que presente unos Presupuestos "en beneficio de las familias y del tejido productivo", no "en beneficio de un Gobierno que ya venía ahogado económicamente antes de la COVID-19". Ha observado que "lo que estamos haciendo es suscribir deuda, que luego tendremos que pagar".

En representación de Cs, Javier Martínez ha advertido de que los fondos que va a recibir la comunidad "no se traducirán en nada si no se ponen encima de la mesa los presupuestos de 2021" y le ha preguntado cuándo los va a presentar y cómo. Ha dicho que "estamos en un debate de sentido común, no de izquierdas o derechas".

La diputada de Podemos, Marta Prades, ha opinado que "necesitamos la valentía de no repetir las recetas fracasadas del pasado" y ha apostado por "una salida progresista garantizando los derechos y cohesionando la sociedad", criticando el "error histórico" del PP, durante la anterior crisis, por "asfixiar a las comunidades" y, en general, las políticas de austeridad.

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha señalado que "estamos con la resaca de la pasada crisis, la de 2008", ha emplazado a "fortalecer" el Estado del Bienestar y ha exigido que en el reparto de fondos se tenga en cuenta el coste de los servicios.

El diputado de Vox, David Arranz, ha hecho notar que "los ingresos antes de la COVID-19 ya eran insuficientes para los gastos corrientes" y que ahora "el escenario no es halagüeño", por lo que ha exigido al Gobierno de Aragón que gestione con "rigor, certidumbre y sensatez".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha pedido "altura de miras, arrimar el hombro sí o sí" porque encajar las cuentas públicas "puede ser más difícil que en una situación normal", tras lo que ha dejado claro que "una vez hemos priorizado el gasto social y sanitario toca hacer políticas de reactivación económica".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha celebrado el acuerdo del Consejo y ha emplazado a "dotar de una mayor solidez al sistema público y a una justa salida de la crisis". Ha dicho que las reglas fiscales "nos ahogaban" y ha destacado "la valentía con la que el Gobierno de la nación está asumiendo la salida de la crisis".