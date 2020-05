Pérez Calvo (Cs) advierte de que "el 'vuelva usted mañana' es incompatible con la reactivación económica"

ZARAGOZA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha advertido este lunes de que "la España del 'vuelva usted mañana' no es compatible con la reactivación económica" necesaria con motivo de la pandemia de la COVID-19, por lo que ha emplazado a eliminar la "broza burocrática" para facilitar la reapertura de la actividad empresarial y laboral.

Se ha reunido esta mañana con el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, en el Edificio Pignatelli, manteniendo "una conversación de continuidad dentro de las que estamos teniendo desde el inicio de la crisis".

"No puede ser que se activen las ayudas, que haya voluntad política y nos encontremos a la Administración en contra", ha dicho Pérez Calvo, quien ha señalado que "hay que cumplir las leyes", pero "no es de recibo que un pequeño restaurante que tenga que poner una mampara y estar pendiente de recibir la licencia oportuna", por lo que ha apostado por las declaraciones responsables, de forma que cada empresario asuma su responsabilidad y después "se atenga a las consecuencias" si recibe una inspección negativa.

Ha manifestado que "no se trata tanto de subvencionar, sino de no poner trabas" para que "los empresarios puedan actuar y no se encuentren enfrente con una mano que les va directamente al cuello". Ha rechazado el "café para todos" y ha animado a atender "las necesidades puntuales de cada uno".

También ha mencionado "la tercera pata", las ayudas a las familias, porque "muchas familias se ven en la pobreza vergonzante, por primera vez en su vida no tienen medios para poder garantizar los servicios básicos en una casa como comer y vestirse" y "ahí hay que estar muy pendientes de que no nos pille el toro", animando a "apuntalar los tejados y reforzar las ventanas para cuando el viento empuje con fuerza" a causa el "tsunami en forma de virus, que no hemos sido capaces de prever" y después "ya habrá tiempo para pedir responsabilidades cuando toque".

FASE 1

Para el dirigente de Cs, la Fase 1 de la desescalada ha comenzado este lunes de forma "agridulce" porque el planteamiento del Gobierno de Aragón "era sensato, defendible" y "no hay más remedio que acatar" la decisión del Ministerio de Sanidad, pero a la vez ha considerado necesario "evitar los agravios", en alusión a la autorización, en el País Vasco, a moverse dentro de toda la comunidad con el argumento de que no son provincias, sino territorios históricos. "No discuto que sean territorios históricos, pero no menos históricas son las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel", ha dicho Pérez Calvo, quien ha pedido "que nos ciñamos a los aspectos de idoneidad a la hora de adoptar una decisión u otra".

El inicio de la Fase 1 "nos permite ver alguna persiana levantada", ha continuado, destacando la vuelta a la actividad de la fábrica de Opel/PSA en Figueruelas (Zaragoza), celebrando "la recuperación de la libertad de movimientos que se corresponde con un Estado de Derecho".

Los datos sanitarios que se van conociendo "son alentadores", pero no se debe "bajar la guardia", ha avisado Pérez Calvo, quien ha insistido en la necesidad de seguir garantizando que hay suficientes equipos de protección individual (EPI), lo que Cs ha plasmado en el documento 'Propuestas para un plan de reconstrucción sanitario, económico y social de Aragón'.

Otras medidas planteadas por Cs son la conveniencia de disponer de un hospital "limpio" para pacientes sin COVID-19 e inyectar liquidez a pymes y autónomos porque "la calle necesita más agilidad a la hora de que fluya el dinero"..

También ha dicho, sobre el documento, que Lambán no ha dado por imposible llevar a cabo ningún punto en concreto. Ha puntualizado que "nadie" quiere aplicar el "bálsamo de Fierabrás" ni tiene "soluciones mágicas", insistiendo en que "el problema es el 'minuto y resultado' en el día a día".

REUNIÓN

Pérez Calvo ha recalcado, tras la reunión, que el contacto con Lambán "es fluido, de móvil a móvil" y ha dejado claro el "apoyo absoluto en todo lo que podamos ayudar al personal sanitario, celadores, conductores de ambulancias, que se siguen dejando la piel".

Ha hecho notar que la "sintonía absoluta con el Gobierno de Aragón" para luchar contra el coronavirus SARS-CoV-2, sin renunciar a la función de impulso al Ejecutivo y "que lo que consideremos que no está bien lo vamos a decir", reivindicando así "la política útil".

Daniel Pérez Calvo ha expresado que el escenario nacional no tiene "nada que ver" con el de Aragón, donde "el contacto es permanente" y ambas partes dialogan y se intercambian propuestas, ideas e iniciativas, también los restantes grupos de la oposición, sin pensar "en ningún caso" en cálculos electorales.

VENTURA

Por otra parte, Daniel Pérez Calvo ha indicado que la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, "tuvo una intervención desafortunadísima" cuando dijo, la semana pasada, que para los profesionales sanitarios fue "un estímulo" fabricar o adaptar materiales para hacer EPI, al inicio de la pandemia. Fue "una metedura de pata importante", ha opinado el dirigente de Cs Aragón.

"Fuimos el primer partido que dijo, desde el primer momento, que eso era inadmisible y exigimos una rectificación, que se produjo al día siguiente y ha sido secundada por Lambán", ha dicho Pérez Calvo, quien entiende que el colectivo sanitario "esté enfadadísimo y quiera pedir otro tipo de responsabilidades".

"Ya llovía sobre mojado", ha afirmado, quien sin embargo ha expresado que Ventura "políticamente ha pedido disculpas", aunque eso "no quita gravedad a una intervención fuera de lugar", y ahora "no es procedente un cese en este caso", de manera que la consejera "está en su derecho" de dimitir, pero "habrá que esperar a más adelante para pedir responsabilidades o explicaciones".