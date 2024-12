Pilar Alegría entrega la Orden Civil de Alfonso X El Sabio al filólogo aragonés José Carlos Mainer

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha entregado este jueves varias condecoraciones de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio como la que ha concedido al escritor y filólogo zaragozano, José Carlos Mainer.

También la han recibido el ex secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar; la ex secretaria general de FP, Clara Sanz; el ex subsecretario del Ministerio, Liborio López; y el director del IES Las Musas de Madrid, José Antonio Expósito.

"El trabajo y el compromiso de las personas que hoy hemos condecorado permiten que nuestra sociedad sea mejor", ha señalado la ministra en su intervención, en la que ha dedicado palabras de reconocimiento y gratitud a todos los galardonados. "Es un honor entregarles estas condecoraciones", ha añadido.

En concreto, Bar, Sanz, López y Mainer han recibido la Gran Cruz de esta orden, mientras Expósito ha recibido la Encomienda con Plata. Estas distinciones reconocen la contribución de todos ellos a la educación, la docencia, la cultura y la investigación.

En el acto ha intervenido también, como canciller de la Orden, el subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura.

BIOGRAFÍA

Doctor en Filología española por la universidad de Zaragoza y catedrático jubilado en la Universidad de Zaragoza, José Carlos Mainer Baqué, ha contribuido durante más de cincuenta años con su labor docente e investigadora al conocimiento y difusión de la literatura y la cultura española.

Ha sido autor, a sus treinta años, de un concepto muy divulgado, el de la edad de plata de las letras españolas, acuñado en el título del libro que publica por primera vez en 1975: La Edad de Plata (1902-1939), obra que ha conocido varias reediciones posteriores.

Es autor y coautor de múltiples obras sobre literatura española y ediciones críticas de clásicos españoles del siglo XIX, destacando su Historia de la literatura española en nueve volúmenes o la colección de biografías "Españoles eminentes".

Resalta también su trabajo en la dirección y coordinación del proyecto Epístola, emprendido conjuntamente por la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes que, tras veinte años de experiencia y la edición de un total de veinte extensos volúmenes en papel, ha dado a conocer el rescate y el estudio de las correspondencias como herramienta de primera mano para la historia intelectual de la España contemporánea.

Ha sido galardonado con Premio de las Letras Aragonesas, otorgado por la Diputación General de Aragón en 2002 y el Premio Especial del Jurado en la convocatoria de 2024 de los premios Artes & Letras del diario El Heraldo de Aragón.