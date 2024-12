Pilar Alegría recibe una novela de Miguel Mena y entrega otro sobre García Lorca en "Libros que importan"

ZARAGOZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha participado en la iniciativa "Libros que importan" en la plaza del Pilar de Zaragoza, donde ha recibido la novela "Micromemoria" del escritor aragonés, Miguel Mena, y ha entregado el título "Las mujeres de Federico" sobre el autor Federico García Lorca, de la autora Ana Bernal.

"He tenido mucha suerte --ha declarado-- porque me ha tocado un libro que no he podido leer, es de una persona a la que admiro desde hace muchos años como es Miguel Mena y ya tengo ya tengo lectura también para estos próximos días".

Ha escogido para entregar el libro "Las mujeres de Federico" porque es de "dos grandes mujeres", una es la "gran" escritora, Ana Bernal, con unas ilustraciones "maravillosas" de Lady Desidia.

Le elección de esta obra se debe a que invita a reflexionar y descubrir "como grandes mujeres a lo largo del siglo XX fueron silenciadas", y de como "a pesar de los pasos dados en materia de igualdad, todavía tenemos que seguir avanzando hacia adelante porque queda un largo trayecto para alcanzar esa verdadera igualdad entre hombres y mujeres".

ATRAPAVIENTOS

Es la octava edición de este proyecto ideado por Atrapavientos que implanta en 2016 y Alegría ha acudido en tres o cuatro ocasiones como ella misma ha comentado y ha animado a los ciudadanos a participar.

Se trata de entregar un libro y recoger otro que haya emocionado y gustado a otra persona desconocida que se convierte en "ese amigo invisible" literario.

Ha elogiado este tipo de iniciativas que implican a la ciudadanía porque "ayudan y fomentan la lectura y, por supuesto, también a todo el mundo de la cultura".

A su parecer es importante la participación y ha reconocido que estos días de Navidad aprovecha para compartirlo con su familia y acercarse hasta la plaza del Pilar.