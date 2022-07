El pleno de la DPZ aprueba un plan extraordinario de 30 millones para afrontar encarecimiento de obra pública

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles un plan extraordinario de concertación que va a distribuir 30 millones de euros entre los 292 municipios de la provincia para que sus ayuntamientos puedan hacer frente al fuerte incremento de costes que está experimentando la obra pública por el encarecimiento de los suministros y los materiales.

El plan se financia íntegramente con cargo al remanente de tesorería que la DPZ ha ido ahorrando en los últimos años y las subvenciones son totalmente incondicionadas, lo que significa que los ayuntamientos pueden destinarlas a cualquier otra finalidad que para ellos sea prioritaria.

El 40 por ciento de los fondos de este plan de concertación extraordinario se distribuirán mediante una cantidad fija igual para todos los municipios --con 40.677 euros por ayuntamientos-- y el 60 por ciento restante en función de la población de cada localidad, con 61,61 euros por habitante.

Una vez aprobado el plan, en los próximos días la DPZ transferirá a los ayuntamientos tanto los 30 millones de esta línea extraordinaria de ayudas incondicionadas, como los 40 millones correspondientes a la anualidad de este año del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), que se van a pagar de una sola vez adelantando así los tres plazos previstos en las bases.

"Además, a esas cantidades hay que sumarles otros 25 millones de euros que vamos a abonar a los ayuntamientos que delegan en la Diputación la recaudación de los impuestos y de las tasas municipales, lo que significa que entre esta semana y la que viene vamos a transferir a los ayuntamientos casi cien millones de euros", ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de empezar el pleno.

"Se trata de un volumen de fondos histórico que supera con mucho cualquier transferencia realizada anteriormente por la Diputación de Zaragoza y que sin duda va a contribuir a aliviar la maltrecha situación de las arcas municipales en el actual contexto de fuerte subida de precios por la guerra de Ucrania y por los efectos derivados de la pandemia", ha constatado.

AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS

El presidente provincial ha incidido en que desde la institución "seguimos poniendo todo el músculo financiero al servicio de nuestros municipios y con estas políticas potenciamos la autonomía municipal y continuamos contribuyendo a la reactivación económica y a la generación de empleo".

Ha subrayado que el equipo de gobierno de la DPZ "no hace más que mirar por los ayuntamientos y, a través de ellos, por los ciudadanos de la provincia".

Por su parte, la portavoz del PP en la institución, Iluminada Ustero, ha opinado, en el apartado de ruegos y preguntas del pleno, que una vez publicadas las bases para la solicitud del PLUS "se conceden pocos días para preparar toda la documentación: los municipios tiene diez días para presentar las memorias y hay diez meses para resolver el plan", ha sintetizado.

Además, ha añadido, "está apunto de salir el plan de inversiones de la Agenda 2030, con esos 30 millones de euros del remanente, cuyas bases no conocemos" y se van a "solapar" ambos planes "justo antes del verano".

Por eso, ha preguntado al presidente si se van a utilizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para las memorias de las solicitudes o solo algunos de ellos y ha reclamado "dar certidumbre a alcaldes y ayuntamientos" y para eso ha pedido enviar una carta o adelantar un borrador "sobre qué se puede solicitar en ese plan" y así ganar también en agilidad en la tramitación.

El presidente de la DPZ ha recordado que en sexto Foro de Alcaldes preguntó por la cuestión de los plazos "y nadie dijo nada" por lo que entendió "que en el mes de julio venía bien" y "ahora lo dice usted", cuando "ya está convocado".

Ha opinado que no habrá mayor inconveniente en la tramitación y sobre la Agenda 2030 ha indicado que ya explicó a los alcaldes su contenido e "imagino que estarán trabajando en ello". Ha aclarado que es un plan de inversiones alineado con la agenda 2030, y se ha comprometido a enviar una carta informativa, aunque, "me choca" esta solicitud del PP "porque cuando mando las cartas también me critica", ha ironizado.

ESCRITORIOS VIRTUALES

Por otra parte, el pleno de la DPZ ha autorizado el gasto plurianual necesario para que la Diputación de Zaragoza pueda sacar a concurso la instalación y el mantenimiento de un total de 700 escritorios virtuales en los 254 ayuntamientos de la provincia que solicitaron contar con esta nueva tecnología. La prestación de ese servicio será totalmente gratuita para los consistorios y se ha presupuestado en 2,1 millones de euros para cuatro años, de 2023 a 2026.

Los escritorios virtuales son una herramienta informática que permite que el usuario pueda trabajar con sus programas y sus datos sin que estén presentes físicamente en el ordenador que está utilizando.

Su principal ventaja es que son entornos seguros y aislados, ya que todas las aplicaciones que se utilizan en ellos están instaladas en un servidor remoto o en la nube, lo que a su vez significa que se reducen enormemente los riesgos relacionados con el robo o la pérdida de datos, la corrupción de archivos o las averías de los dispositivos físicos, ha indicado la DPZ en una nota de prensa.

Al dejar de almacenar sus datos de forma local y alojarlos en un servidor externo y seguro, los ayuntamientos podrán cumplir los requisitos que establece el Esquema Nacional de Seguridad. Además, los escritorios virtuales permiten el acceso remoto a los ordenadores, lo que abre la posibilidad a que los trabajadores municipales y los cargos públicos puedan teletrabajar.

OTROS ASUNTOS

Además, en la sesión de hoy, que ha sido la ordinaria correspondiente al mes de julio, se ha aprobado una modificación presupuestaria que redistribuye partidas por valor de 219.000 euros para adaptarlas a las peticiones realizadas por los ayuntamientos dentro de la convocatoria de este año del plan de barrios rurales.

El pleno también ha aprobado el proyecto para acondicionar la carretera provincial que da acceso a Moros, la CV-5, con un presupuesto de licitación de 338.174 euros y un nuevo convenio marco para que los ayuntamientos se puedan seguir adhiriendo al servicio de recogida de perros vagabundos que la Diputación de Zaragoza presta en los municipios de toda la provincia.