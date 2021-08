El PP acusa al Gobierno de Aragón de esconderse tras las restricciones para ocultar su fracaso de gestión de la pandemia

ZARAGOZA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado el voto en contra a la convalidación del Decreto Ley 4/2021, de 8 de julio, que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia en la comunidad autónoma porque solo ha servido, una vez más, "para que el Gobierno se esconda detrás de las restricciones para ocultar su fracaso y su incapacidad para controlar esta pandemia".

Así lo ha indicado durante su intervención en la Diputación Permanente de las Cortes de Aragón, donde se ha debatido y votada la citada convalidación.

Vaquero ha opinado que el Gobierno autonómico ha "colapsado", ha reaccionado tarde y ha vuelto a crear una situación "de incertidumbre e inquietud en la sociedad aragonesa y de permanente inseguridad jurídica" con su gestión de las consecuencias de la COVID-19.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo "de dejar tirados a los aragoneses, a los autónomos, a las pymes, a las más de 100.00 empresas que tenemos y a los trabajadores" por la "falta de liderazgo" y "empuje" de este Gobierno, ha informado el PP en una nota de prensa.

Este grupo parlamentario ha considerado que lo votado este lunes en la Diputación Permanente supone la modificación de una ley a la que el PP ya votó en contra y a la que presentó enmiendas que fueron rechazadas.

Vaquero ha añadido que esta norma fue promovida por el Gobierno de Aragón ante su "incapacidad" para gestionar la pandemia y "conciliar la protección de la salud y el cumplimiento de la ley, con la única intención de eludir el control judicial".

AYUNTAMIENTOS

La diputada del PP se ha referido a las "promesas incumplidas" y a los anuncios permanentes de "ayudas que no llegan", y ha asegurado que si no hubiera sido por los ayuntamientos y la labor que han hecho, el Gobierno de Aragón no hubiera podido "ni siquiera presumir de haber dado un solo euro a las empresas".

La portavoz adjunta de los 'populares' en las Cortes autonómicas ha recordado que su grupo parlamentario lleva meses alertando de lo que ha acabado sucediendo, "una Atención Primaria al límite y superada".

"Les dijimos que no hicieran recortes en urgencias", ha expuesto Vaquero, "que ampliaran los calendarios de vacunación, que vacunaran por las tardes, los fines de semana, así como que contaran nuevamente con el personal del que se habían desecho".

Sin embargo, la "soberbia" del Ejecutivo respecto a la mano tendida de la oposición en esta sexta ola de la COVID-19, "una más que el resto de España", ha hecho que la comunidad autónoma "se enfrenta a un escenario lleno de incertidumbre, con los mismos problemas, algunos agravados, y sin respuesta por parte del Gobierno porque han desmantelado recursos para hacer frente a esta situación", ha aseverado Vaquero.

La portavoz adjunta ha pedido al jefe del Ejecutivo, el socialista Javier Lambán, "que lidere la sociedad, que gobierne el Aragón real, defienda las instituciones, cumpla la ley, proteja a los aragoneses, garantice sus derechos fundamentales, se eche los problemas a las espaldas y dé una respuesta".

Finalmente, ha manifestado que el grupo parlamentario 'popular' sigue animando la confianza en los aragoneses "porque como la democracia, como la ley, como la libertad, son más fuertes que ustedes y, a pesar de todo, a pesar de este Gobierno, seguro que saldrán adelante".